La dura advertencia de Fantino a Milei: "Yo no soporto más"

Hace algunos días Alejandro Fantino comunicó mediante una extensa publicación en las redes sociales que finalizó su etapa en la Universidad Católica de La Plata tras tras obtener su título en Filosofía.

"Hoy después de muchos años de dedicación, de trabajo, de estudios y lecturas vine por fin a defender mi tesis y así completar formalmente mi carrera de filosofía. La filosofía es un camino permanente, es un oficio (así la siento yo) es un entrenamiento para preguntarse por la totalidad de las cosas y habitar la humildad del "saber que no se sabe" Me debía este momento para sentir orgullo por mi esfuerzo (sobre todo a mi edad y en mi momento de vida) Gracias al tribunal ( Lic. Damián Castro - Dr. Guillermo Witemburg - Dr. José Bonetti, Doctor Jorge Dondi) gracias a mi director de tesis padre Andrés Rambeaud, gracias a mi facultad @ucalp y a todos los que me ayudaron en este viaje. Gracias al amor de mi vida @coni_mosqueira por su apoyo diario y su motivación cuando las ganas decaían. Gracias a @azarfilosofico por su guía permanente. Gracias a Marcelo Etchegaray por su ayuda desinteresada. Hoy frente a este tribunal de doctores en filosofía y sabios sentí mucha felicidad de aprender de ellos cuando expuse sobre la genealogía en Foucault y sus raíces en Nietzsche, hoy supe que debía crecer un poco más en mi formación para devolver mejores cosas a quienes me escuchan y confían en mí desde hace años !! Este camino sigue!! Seguiré estudiando! Seguiré aprendiendo!! Seré alumno en estado permanente! Ser comunicador exige crecer intelectualmente! VAYA MI FELICIDAD A TODOS USTEDES!! "