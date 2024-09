Escándalo en la pesca: Coimas, la embajada de USA y el 'enviado' de Santiago Caputo

“El sector pesquero no es la mafia que quieren instalar”, aclaró en primer lugar Nahum para luego adentrarse en la denuncia: “La cuota que se vence a fin de año y que fue otorgada por 15 años en 2009 la ley prevé cómo repartirlas y nadie pagará para que le den lo que le corresponde, por eso el título (de su artículo) es que les piden US$ 15 millones para pasar el semáforo en verde”.

Según el periodista en el portal Revista Puerto, “parece ser una operación de la embajada de USA en defensa de sus empresas, con una nota sin datos y medias verdades que, sin embargo, destapa un escándalo que es cierto”.

Las cuotas “las estipula la Ley Federal de Pesca, lo resuelve el Consejo Federal Pesquero compuesto por el Poder Ejecutivo y las cinco provincias con litoral marítimo y lo controla la autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Pesca de la Nación”, resumió.

image.png Santiago Caputo y una acusación muy grave que quedó en manos de la embajada de USA

Según Nahum, en la reunión “se complica todo cuando aparece un señor con aspecto de ser de los servicios de inteligencia que dice que viene de parte de Santiago Caputo y que no quería hablar con nadie más de los de ahí y que quería que designaran un interlocutor y que quería los US$ 15 millones”. Pero aclaró que los empresarios, acostumbrados a los pedidos de dinero por parte de la política, esta vez “se asustaron del modus operandi”.

Según Nahum en su artículo publicado en Revista Puerto con la gestión Milei ocurrió “la irrupción solapada de un grupo de operadores que convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo”.

En esas reuniones que ubicó en la CABA habrían existido los pedidos de coimas que en sumatoria llegaban a la cifra de US$ 15 millones, lo que también reflejó el portal La Política Online.

“Métodos violentos”

El ‘apriete’ a los empresarios habría ocurrido la semana pasada: “nadie del sector pesquero se asusta porque alguien les pida plata para la campaña o la actividad política. Pero esto era otra cosa por los montos exigidos y los métodos violentos e inéditos”, aseguró Nahum que recogió testimonios de los presentes en la reunión.

“La cosa se puso fea y se puso fea porque algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno. Pero al parecer lo que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, con origen en los Estados Unidos y, por lógica, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través del mencionado portal”, completó.

Embed - Guillermo Nahum - Periodista especializado en puertos e industrias pesquera y naval

Luego, Revista Puerto cierra el círculo de la supuesta maniobra involucrando a Federico Sturzenegger: “El supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, sería en todo caso un apriete del ala del gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Federico Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero”.

A raíz de la difusión del hecho, el Consejo Federal Pesquero suspendió la renovación de la cuota de la merluza: “Si el Consejo estaba seguro de que su trabajo estaba bien, si no se hablaba de las coimas, esto salía…y como explotó ahora no sale…el mensaje es malísimo”, dijo Nahum.

El escándalo recién comienza y nadie del Gobierno de Milei salió a desmentir las versiones periodísticas ni lo denunciado en la embajada de USA por parte de Iberconsa.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Pullaro: "Santa Fe es el motor productivo de una Argentina que comienza a crecer"

Bartolomé Abdala llegó al Olimpo político: antes, se soñó héroe en Capitán Dulce

"A la tarde, Francos prometió revisar acceso a información: a las 20, Santiago Caputo me dijo lo contrario"

El ex juez Guillermo Tiscornia querelló a Abdala: "desvío de servicios fuera de esfera concebida"