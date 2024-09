"A la tarde, Francos prometió revisar acceso a información: a las 20, Santiago Caputo me dijo lo contrario"

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, ahondó sobre esta ida y vuelta.

Santiago Caputo 2P.jpg Santiago Caputo corrigió los dichos de Guillermo Francos en el Congreso de la Nación

“Quien quiera mayor privacidad en la información, que no se dedique a la política”

La diputada Banfi deslizó graves sospechas sobre los motivos de un cambio de actitud tan rápido por parte de Balcarce 50.

“Lo que están haciendo desde la Casa Rosada es toquetear aspectos fundamentales de la Ley Bases que aprobamos hace pocas semanas. Ahora, no sabemos si en el caso de las privatizaciones, por ejemplo, los ciudadanos tendrá acceso a toda la información que maneje el Estado. Cuidado, porque podemos ir hacia un tipo de venta de activos públicos al estilo de los años 90”.

La legisladora dejó un mensaje final inquietante:

No tengo dudas que quieren ocultar cómo se hacen los negocios, esto no tiene nada que ver con la información sobre qué comen los perros de Javier Milei en la Quinta de Olivos. Creo que hay demasiados cortesanos alrededor del presidente Milei y que lo han asesorado mal. Los que quieran tener un estándar más alto de privacidad que no se dediquen a la política.