Autoritarismo y paciencia deteriorada: Por suerte para Milei, volvió Cristina

Los bloques de diputados dialoguistas, los más alejados del oficialismo (al menos en apariencia) y, por qué no, el público en general confirmaron que Guillermo Francos está limitado cuando se requiere un interlocutor válido con la mesa chica del poder libertario. Es una figurita repetida. Durante el debate por la ‘Ley Ómnibus’ el jefe de Gabinete logró algunos acuerdos con los opositores abiertos a la negociación que finalmente no se respetaron por la intransigencia que se imponía desde la Casa Rosada. Seguramente Francos no había llegado a transmitirle a Javier Milei -como había prometido en el recinto- las inquietudes que se plantearon durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados cuando Santiago Caputo comenzaba a comunicarse con legisladores para ratificar que no habría modificaciones en el decreto que restringió la ley de Acceso a la Información, un instrumento por el cual cualquier ciudadano puede solicitarle al Gobierno determinados datos de carácter público. Caputo no firma documentos oficiales ni los tuits que le adjudican, pero sí llamó a la diputada radical Karina Banfi para decirle que cualquier promesa que haya hecho Francos en su exposición no será atendida. Banfi, al igual que su compañera de bloque Carla Carrizo, había pedido expresamente la derogación del decreto que reglamentó la ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. El bloque del PRO no pidió tanto como la derogación, pero en un comunicado rechazó el decreto por considerarlo “un retroceso en materia de transparencia”. Luego, en lo que se podría vincular de forma más directa con el propio Macri, el PRO como partido se expresó en un sentido similar.