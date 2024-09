Acertijo para Javier Milei: ¿Cómo aumentar los préstamos para destrabar la recesión?

El stock de reservas internacionales netas se encuentran en -US$ 5.600 millones (posicion negativa). A su vez, en términos relativos, hay una montaña de pesos en depósitos: esto supone un riesgo pero también una oportunidad para destabar la recesión. Veamos este ejemplo: los depósitos en dólares totalizan US$ 22.000 millones contemplando los del sector público, con un aumento en los últimos 30 días de US$ 1.200 millones, relacionado con el blanqueo. Los encajes rondan los US$ 11.000 millones, el efectivo en bancos US$ 4.000 millones y los préstamos US$ 7.300 millones. Si hay recursos en bancos ¿Por qué no aumenta el financiamiento? Ahí se juega la economía de Javier Milei, explica la Fundación Capital.