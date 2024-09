Analizan un juicio político a Luis Petri: "Hay muchísimo rechazo de su gestión en las Fuerzas Armadas"

- Remonta y Veterinaria.

- Y Fabricaciones Militares.

El proyecto de ley se fundamenta en el artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la atribución de legislar sobre los bienes de dominio público y privado del Estado.

"Haciéndonos eco de la preocupación que nos manifiestan permanentemente dentro de las Fuerzas, hemos presentado, en principio, un pedido de informes para que el ministro Petri de explicaciones acerca de qué piensa hacer con los inmuebles que dicen están próximos a vender", explicó Propato a este medio. Posteriormente, presentaron el proyecto que propone que no se pueda vender ningún inmueble del Estado sin que la decisión pase primero por el Congreso.

En esa misma línea, aseguró que la idea de la gestión del mileismo es vender "inmuebles estratégicos". A su vez, en uno de sus pedidos también solicita que se brinde información respecto del futuro del Instituto la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), "que también dicen que están próximos a dejar sin la obra social solidaria la familia militar", denunció la diputada.

Luis Petri no es bien visto en las Fuerzas Armadas

Así las cosas, todo indica, siempre según el relato de Propato, que el exdiputado de la nación y ahora ministro de Defensa, no es visto con buenos ojos por la mayoría de quienes conforman las Fuerzas Armadas, o que al menos hay un sector que reiteradamente le expresa a la oposición su malestar y preocupación por "situaciones irregulares" que se están dando dentro de esa área.

"Otra preocupación enorme dentro de las Fuerzas es sobre la situación de Fabricaciones Militares", ejemplificó la diputada K, y denunció que en los últimos días trascendió información "de unas visitas que no fueron con carácter oficial, que aparentemente anuncian también la conversión a sociedades anónimas de parte del ministro, de lo que sería la industria militar de la Defensa Nacional", alertó.

Para Propato, lo que sucede hoy en el área de Defensa "es una tragedia", asegurando que se está "desmantelando nuestro sistema de Defensa Nacional".

El Congreso analiza el pedido de juicio político

Con todo ese panorama trágico que grafica Propato, el kirchnerismo en el Congreso Nacional analiza realizar un pedido de juicio político al ministro Petri.

"Nos están haciendo ponderar seriamente un juicio político al ministro, ya que ciertamente está desmantelando el Sistema de Defensa Nacional; ahora confundiendo también en instrumento militar con la Policía de Seguridad Interior, en un absurdo de un proyecto de ley que ha mandado al Congreso de la Nación, que no hace más que seguir disparando al corazón de nuestras Fuerzas Armadas", argumentó a U24 la legisladora nacional.

Sobre el proyecto que menciona Propato, se trata de un texto que ingresó el mes pasado al Congreso que busca modificar la Ley de Seguridad Interna para que, entre otras cosas, en el caso de la existencia de un acto de terrorismo, las Fuerzas Armadas puedan actuar para “restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia”.

Consultada sobre la idoneidad de Petri para ejercer su cargo, la diputada respondió tajante:

"No es mi función decidir sobre la idoneidad del ministro Petri; pero claramente la propuesta que hace habla de que tiene un desconocimiento cabal de cuál es la función del instrumento militar, asimilando de esta forma el instrumento militar al instrumento policial", reiteró.

Y remató: "No poder discriminar que la Fuerzas Armadas tienen un adiestramiento y una formación para combatir en la guerra y usar el poder letal para disuadir al enemigo, es no entender absolutamente lo que está dirigiendo".

Pero eso no fue todo, Propato siguió disparando munición gruesa contra el ministro Luis Petri, y consideró que "todas las otras decisiones que está tomando alrededor de Fabricaciones Militares y de inmuebles fundamentales para la capacitación y el adiestramiento de nuestras Fuerzas, hablan de que el ministro está realmente quitándole el corazón a nuestro Sistema de Defensa Nacional". En otras palabras, cree que la gestión del ministro es de mínima, mala.

"Es todo falso"

Urgente24 se comunicó con el equipo de prensa del ministro Luis Petri a fines de que pudiera defenderse de las acusaciones de Propato o explicara a este medio respecto de los cuestionamientos a su gestión, pero los intentos fueron fallidos y al momento de la publicación de esta nota no se logró una declaración oficial de Defensa.

Sin embargo, fuentes cercanas -no oficiales- a Luis Petri le aseguraron a Urgente24 que todo lo expuesto por la diputada nacional es falso.

"Es todo falso, es un delirio lo que plantean", dijeron.

A su vez, cuestionaron la "seriedad" del proyecto presentado, ya que entienden que la iniciativa de Propato fue hecha "en base a rumores que surgen a partir de informaciones falsas, mal intencionadas o informaciones incorrectas".

"Me parece que lo que plantea esta diputada tiene otro objetivo que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas o el interés sobre las Fuerzas; acá no hay conocimiento de que se esté evaluando vender absolutamente ninguna de las propiedades que plantea ahí", sentenció una fuente cercana a Petri.