Los 'problemas' del proyecto de Luis Petri para que las Fuerzas Armadas intervengan en "actos terroristas"

Y he aquí una de la primeras razones por las qué, quienes leyeron el proyecto, creen que es malo, o al menos ambiguo, ya que no especifica ni cuál sería el accionar de las Fuerzas Armadas, ni en qué límite se encuadra el famoso terrorismo, sobre todo partiendo de la experiencia con la ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, cuando en la última manifestación detuvieron a 30 manifestantes y los acusaron de "terrorismo"... ¿Qué sería terrorismo oficialmente para el gobierno, y qué querrían ante un presunto terrorismo que las Fuerzas Armadas hagan? Muchas preguntas, pocas respuestas.

Lo que dice la propuesta impulsada por Luis Petri con el respaldo de la ministra de Seguridad es que permitiría que las Fuerzas Armadas trabajen coordinadamente con las fuerzas de seguridad para enfrentar el "terrorismo" mediante acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas, con intervenciones por tiempo limitado y posibilidad de detenciones en flagrancia (que es cuando el autor de un delito lo está cometiendo).

Otro punto que trae polémica ya que si las Fuerzas Armadas se ven obligadas a usar la fuerza, en dichas situaciones como al parar un auto por ejemplo, en un control de ruta, tiene que estar preparado y ante cualquier acción de fuerza coercitiva actuar "respetando la proporcionalidad a la agresión", dice el proyecto, lo cual roza la incoherencia de la aclaración, ya que nunca el poder de las Fuerzas Armadas con el poder de fuego de un fal puede ser "proporcional" a la de un sujeto, por ejemplo, que circule con una 9mm. Claro está, es un punto imposible de cumplir desde el minuto en que se lo aclara.

Estado de sitio

Por otro lado, Manuel Adorni diferenció ayer la propuesta de las gestiones anteriores: "Hace algunos años se firmaban pactos de silencio que causaron dolor y muerte para los argentinos, hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley", dijo en clara referencia a la firma del denominado Memorándum de Entendimiento con Irán, suscripto durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Cabe mencionar que hoy, la Ley de Seguridad Interior permite el despliegue de unidades militares en seguridad interna solo bajo declaración de estado de sitio en circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.

Por ello la reforma buscaría que no haya necesidad de declarar estado de sitio, aunque supedita la actuación militar a un pedido expreso de un comité de crisis, el cual debe definir la acción como terrorista y la intervención debe ser solicitada por el gobernador del distrito afectado.

image.png El proyecto de Luis Petri autoriza a los militares a patrullar las calles de una provincia en crisis si se define que hay "acciones de terrorismo".

En estos casos, "el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito".

En caso de aprobarse, el proyecto establece que las unidades militares deben reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, siguiendo el mismo procedimiento que los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Fuertes críticas en un clima tenso

Pero en las Fuerzas, en lo que respecta a la cuestión operativa, afirman que nunca un teatro de operaciones militares se puede poner a órdenes de una autoridad civil como es la policía o incluso, el ministerio de Defensa. Esto es, sin que haya un comandante militar que responda al Comandante en jefe y no a un ministro. Y obviamente, vuelven a poner en duda el tema de la efectividad que puede tener un personal que no está entrenado ni capacitado ni con armas propias del combate en cuestiones de seguridad.

Se suma a la falta de cobertura legal que tendrían las Fuerzas Armadas si después sus acciones en un futuro no tan lejano, sobre todo si vuelven a soplar vientos de cambio, son revisadas por la Justicia. Otro punto que preocupa puertas adentro.

La propuesta de Luis Petri sostiene que la Constitución "no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FF.AA."

Sin embargo, en las fuerzas cuestionan que no alcanza con cambiar la ley de Seguridad Interior sino que hay que cambiar la ley de Defensa, que marca el accionar de las fuerzas armadas solamente en agresiones estatales de un estado extranjero y no alcanza con cambiar el decreto reglamentario de la ley de Defensa porque lo único que resguardaría a los militares es que la ley de Defensa les asigne otra tarea primaria, que hoy por hoy es la Defensa y no la Seguridad.

En marzo, Luis Petri había anunciado que mandaría en breve un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 y permitir que las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciudadana. Pero, en un conferencia de prensa los ex ministros de Defensa radical Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy ya habían coincidido en objetar el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior original del Gobierno de Javier Milei. Y contra cualquier 'rol policial' de las FF.AA.

Un proyecto en medio de restricciones presupuestarias

Para finalizar, uno de los mayores problemas del proyecto es que se presenta bajo un clima tenso con las Fuerzas Armadas en medio de restricciones presupuestarias que sufren las unidades militares, con aumentos que anunciaron como una "conquista" y que solo fueron un suma menor, y que les prometieron un refuerzo presupuestario que a hoy no pasó de ser un anuncio y ni qué hablar de otros asuntos que generan preocupación como el tema de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas.

