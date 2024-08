Es la hora / Es la hora / Es la hora de elegir: O Mauricio Macri o Patricia Bullrich

macri schiaretti.webp ¿Mauricio Macri podría ampliar el gobierno de Javier Milei a espacios hoy afuera del Gobierno?

Que sí / Que no

Javier Milei privilegió, hasta ahora, a Patricia Bullrich antes que Mauricio Macri porque rechazó el cogobierno, que le pareció oneroso.

Desde los días de Nicolás Posse que el proyecto fue quedarse con el PRO sin pagarle a Macri alquiler alguno ni regalías y por ese motivo se incorporó a decenas de ex PRO en oferta en el mercado laboral, y Macri recomendó a muy pocos de todos ellos.

¿Milei ha decidido modificar su enfoque? Macri se la ha complicado porque él manifestó públicamente su voluntad de incorporarse al "gobierno del cambio", le ha pedido a sus fieles que sigan colaborando con Milei y no rechazó la fusión electoral reclamada por el Presidente sino que la condicionó al acuerdo de... ¿cogobierno?

Hace tiempo, en tanto, que Patricia Bullrich renunció a la idea del cogobierno.

Es la hora

Casualidad o no, horas antes que hablara Macri, reapareció el trumpista Mauricio Claver-Carone. Tal y como lo había anticipado Santiago Montoya, por razones sentimentales el argentino más cercano hoy a lo que sucede en Mar-a-Lago.

Curiosidad: Montoya tiene tantas cuitas pendientes con Guillermo Francos como Clever-Carone. Urgente24 explicó el culebrón.

Clever-Carone recordó que Macri tiene un conocimiento de Donald Trump del que carece Milei. Sin duda, un mensaje importante ya que toda la Administración Milei espera mucho de un eventual Trump en la Casa Blanca 2da. parte.

diputados-francos-karina.jpg ¿Y qué sucede con Karina Milei y Guillermo Francos?

Hay un problema enorme: al Presidente le cuesta decidir, en ocasiones.

Pero tiene que optar:

sigue intentando absorber el PRO sin pagarle a Macri por la propiedad intelectual, vs.

formaliza el vínculo con el ex Presidente, y cesa a Patricia Bullrich.

Sucede que Patricia Bullrich representa un proyecto del PRO diferente al del cofundador del espacio, Mauricio Macri.

Eliminado de escena Horacio Rodríguez Larreta, ambos son antagónicos en lo personal.

La oferta de Bullrich al Presidente siempre fue sencilla: "Javier, tenemos los votos, armemos un partido".

No obstante, son apreciables las dificultades de Karina Milei y los primos Menem para organizar ese famoso partido, del que aún no participa Bullrich.

Dicen (aunque se dicen tantas cosas... ) que Santiago Caputo, asesor de Milei, es partidario de profundizar la alianza con Macri pero que Karina Milei no está convencida, y Patricia Bullrich se opone porque sería su salida de la Administración Milei.

Todo esto sucede en un escenario en el que Milei y Macri dialogan, tienen buena relación interpersonal.

Pero en un país presidencialista no pueden convivir 2 jefes. No hay simetrías en la construcción de poder. En particular porque un Presidente de la Nación es más que un exPresidente de la Nación. Para colmo Javier Milei dice que el Jefe es Karina Milei.

Con Patricia Bullrich no existen esos dilemas porque ella misma ha aceptado a la Jefatura de Karina, de quien depende parte de su futuro al quedarse sin partido político propio.

Es la hora de elegir y no hay mucho tiempo por delante. Cada acción de aquí en más será una demostración de cuál es la preferencia del Presidente en ejercicio.

