Mauricio Macri no quiere volver al Congreso: "Fui un pésimo diputado" reconoció

silvia-lospennatojpg.webp Elogios para la legisladora del PRO

"Lospennato lo hace muy bien", dijo Macri

El jefe del pro remarcó que en esta etapa de su carrera política no se ubica en una banca legislativa. “Fuí un pésimo diputado. No sabía qué hacía ahí, no podés ejecutar. Hay gente que lo hace muy bien, como Lospenatto”