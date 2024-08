Intersex en los JJOO: Polémica por la boxeadora "trans" que ganó en 46'

La boxeadora argelina con cromosoma XY

La atleta del boxeo argelino, Imane Khelif, genera una división en redes sociales y en el mundo del deporte, entre quienes aseguran que es transgénero y entre otros que sostienen que es hermafrodita de nacimiento. Pero, en cualquiera de los casos, tal como lo determinó el testeó del IBA (Asociación Internacional de Boxeo) del Mundial 2023, el cual la descalificó en ese entonces, tiene serias ventajas sobre sus competidoras femeninas al poseer cromosomas del género másculino (XY).

El presidente de la IBA explicó por aquel entonces, tras que la entidad no la dejó disputar el Mundial de Boxeo del 2023, que"probaron que tiene cromosomas XY (los del género masculino) y por eso fue excluida", tal como su colega boxeadora de Taiwán, Lin Yu-ting, por el mismo motivo.

image.png Imane Khelif, en el centro de la polémica. (REUTER)

Sin embargo, en estos Juegos de París, al Comité Olímpico Internacional pareciera ni importarle ya que aseveró que la boxeadora argelina sí cumple todos los requisitos, en clara contraposición con la Asociación Internacional de Boxeo, que organizó el último Campeonato Mundial en el que se la descalificó por la presencia de cromosomas sexuales biológicos masculinos en la prueba de ADN, como ya mencionamos anteriormente.

El técnico de Carini contra los JJOO por la boxeadora intersex

"Hubiera sido más fácil no presentarse, porque toda Italia le pedía desde hacía días que no peleara. Pero Ángela estaba motivada y quería hacerlo. Por supuesto, en el sorteo, cuando conoció a su oponente, me dijo 'No está bien'. Pero hoy aquí no hubo premeditación", explicó el entrenador de boxeo italiano, Emanuele Renzini, a la cadena RAI, en relación a que Angela Carini abandonó el ring a los 46 segundos, con la nariz fracturada, al no aguantar las golpizas de la boxeadora argelina intersexual, su oponente.

Carini se fue del ring después de "recibir un puñetazo, me dijo que no tenía ganas de pelear y que no quería pelear. Intenté decirle que al menos llegara al final del primer round para poder enfrentarnos, pero nada"

Milei y Meloni opinaron sobre la boxeadora intersex-trans

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apoyó la decisión de su compatriota boxeadora, Angela Carini, de abandonar el ring en los JJOO en medio de su pelea contra la hiperandrógina Imane Khelif. La premier italiana clamó por "competencias en igualdad de condiciones".

Poder competir en igualdad de condiciones cuenta. Y desde mi punto de vista no fue una pelea en igualdad de condiciones Poder competir en igualdad de condiciones cuenta. Y desde mi punto de vista no fue una pelea en igualdad de condiciones

Meloni añadió que desde hace tiempo viene poniendo en la agenda que el woke (posturas progresistas de moda) impactan negativamente en los derechos de las mujeres ya conseguidos, como este es el caso.

Creo que los deportistas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidos en las competiciones femenina Creo que los deportistas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidos en las competiciones femenina

image.png El momento de la victoria de Imane Khelif, en París. (REUTER)

"No porque queramos discriminar a nadie, sino para proteger el derecho de las deportistas a poder competir en igualdad de condiciones", sentenció.

No tardó en pronunciarse su homólogo argentino, el presidente Javier Milei, que opinó sobre lo mismo y fue letal contra el "progresismo" que para él se abandera en la causa de la inclusión de los trans en las competencias deportivas femeninas.

"A ver, boluprogres... vengan a explicar esto. Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía, la mataba", escribió en X, junto al video del combate.

Otra del ala de la ultraderecha que se metió a saltarle a la yugular al woke en los JJOO, es la autora de la saga Harry Potter, la británica J.K. Rowling, que compartió en su cuenta de X el video de la brutal paliza en los 46' de parte de la boxeadora intersexual argelina, y dijo:

"¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres? La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar".

Los JJOO en un mar de controversia: Boicots, Sena 'roñoso' y ¿atletas hermafroditas?

Los Juegos Olímpicos de París (JJOO) iniciaron en un evidente ambiente de mal augurio, incluso desde antes de la ceremonia de apertura. Es que la red ferroviaria de alta velocidad de Francia quedó paralizada por un día, unas horas antes de la apertura debido a un ataque masivo, que se cree que habría sido un sabotaje desde el Kremlin o por 'lobos solitarios yihadistas' o un boicot de la extrema Izquierda local, según lo que investiga la Policía.

También la ceremonia de apertura de las Olimpíadas, una vez que el gobierno sorteó la parálisis del tráfico ferroviario, estuvo signada por el escándalo, por el desfile de queers, de hombres LGTTBQI con poca ropa y de algunos niños danzando con ellos en una especie de alegoría a la Última Cena, lo que generó un gran malestar en la sociedad conservadora y en la Iglesia Católica: algunos obispos salieron a repudiarlo.

Como si esto fuera poco, el rio Sena de la ciudad anfitriona viene dando que hablar en esta jornada deportiva, ya que el ayuntamiento local cambió la legislación de hace un siglo sobre el afluente (la que prohibía bañarse en él por su extrema contaminación equiparable con el Ganges), para poder recibir a las Olimpíadas.

Incluso esta semana varios deportistas como el atleta canadiense Tyler Mislawchuk, vomitaron y se sintieron enfermos tras nadar en el Sena. "Vomité diez veces", confesó el atleta de 29 años, luego de finalizar el triatlón en París, que constó de 1,5 km de natación en el río Sena, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera.

image.png Memes en protesta por la natación en "el río de mierda

A esta polémica de un supuesto Sena repleto de materia fecal y peligroso para la salud de los deportistas, se le acaba de sumar la controversia por la boxeadora intersexual argelina que liquidó en sólo 46 segundos a la italiana Carini, que decidió abandonar el ring, como contó anteriormente Urgente24.

"Nunca me habían pegado tan fuerte", dijo luego en conferencia de prensa, con la nariz rota. "Un puñetazo me dolió demasiado", añadió.

