Fabiola Yañez denunció "lesiones graves" y Mazzina la desmintió sobre la reunión

Live Blog Post

La declaración judicial de Fabiola Yañez: "Violencia Institucional"

"Me ha empujado para entre o salga de lugares , me ha zamarreado , me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara , me humillaba delante de cualquiera , me agarraba la cara , en un gesto de silenciarme , incluso se que hay videos con esta imagen".

image.png ¿Será este el video al que aludió Yañez en su declaración?

"Esa vez que relato supra , estábamos discutiendo , gritando , porque yo había encontrado a mi hijo viendo imágenes de una mujer desnuda en su teléfono , fue cuando volvíamos de un viaje a Chapadmalal . Yo siempre le daba el celular para que escuche música y se distraiga en esos vuelos . Resultó ser una de las tantas mujeres famosas que lo visitaban , tenía varios videos ahí que no había borrado antes de darle el celular a nuestro hijo para jugar", así relata Yañez lo que se supone fue el descubrimiento del video de Alberto con Tamara Pettinatto.

"hacia los últimos meses de su mandato , y ante mi insistencia en querer irme , empezó esta rutina : a la noche , el me gritaba y me pegabaun sopapo y me dejaba la cara hirviendo , y yo me iba caminando a la casa de huéspedes y escuchaba los gritos al irme".

"al tercer o cuarto día seguido que me pegó -con mi hijo y su niñera durmiendo al lado - es que abandoné el dormitorio y me fui . Me mude a la casa de huéspedes , con mi hijo , e hice venir a mi mama con nosotros"

"También hablo de violencia de genero institucional porque no solo su secretaria María Cantero , sabía lo que estaba viviendo , sino también la Ministra de Genero , Ayelén Mesina (sic)". Yañez dice que la funcionaria "no hizo nada" después de contarle lo sucedido y que "la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto , se acerca y por lo bajo medice : "estas mejor?. Sentí que me estaba tomando el pelo ".

Tras relatar lo ocurrido en España y que ya contó en una entrevista periodística y a través de varias periodistas, Yañez concluye que "el querellado debe imputarse en acusación formal de todos y cada uno de los delitos EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA"