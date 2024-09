Con Edmundo González Urrutia, España desplaza a Miami como centro opositor a Maduro

López había participado en un frustrado intento de golpe de Estado junto al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. Sus padres, su esposa, Lilian Tintori, y sus 3 hijos, residentes en Madrid ya por entonces, disponían de residencia española desde diciembre de 2015.

López llegó a la residencia del embajador español tras ser condenado a 14 años en la prisión militar de Ramo Verde, en Los Teques (Venezuela).

En Madrid su labor desarrolla el World Liberty Congress (WLC), creado en 2022 para unir a ciudadanos y Gobiernos democráticos del mundo, igual que el disidente ruso Gary Kasparov y la activista iraní Masih Alinejad.

El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, es exiliado político en Madrid desde 2017 tras haber pasado 1.000 días bajo arresto domiciliario (se lo permitió su salud). Líder de Alianza Bravo Pueblo había sido detenido en 2015 por presunta conspiración. En España fue recibido en La Moncloa por el entonces presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.

El expresidente de la Asamblea Nacional y Premio Sajarov del Parlamento Europeo en 2017, Julio Borges, también vive en Madrid, desde 2021.

El general Miguel Rodríguez Torres, liberado en enero de 2023, luego de estar en prisión desde 2018, cuando era ministro del Interior y de Justicia de Maduro, también vive su exilio en España.

Rodríguez Zapatero fue también imprescindible para su libertad, así como varios representantes de Naciones Unidas.

Ese mismo año, el antichavista Lorent Saleh, excarcelado por "riesgo de suicidio" tras 4 años preso, llegó a España con el entonces secretario de Estado español para Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia.

Edmundo González Urrutia

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares confirmó señalando lo siguiente: "Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos".

Nicolás Maduro y la vieja escuela del terrorismo de Estado

La presión bolivariana obligó a Edmundo González a abandonar su lugar de resguardo desde que acabaran las elecciones para refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Desde allí se ha llevado a cabo una negociación a varias bandas donde una vez más el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel clave.

Pedro Sánchez adelantó este sábado que Edmundo González es un «héroe» al que España no va a abandonar. España concederá al ex candidato presidencial de la oposición venezolana el asilo que ha solicitado. «Por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder» [el derecho de asilo], dijo Albares.

El ministro español informó de que había hablado con González una vez que se encontraba ya abordo el avión de la Fuerza Aérea Española y que él le había trasladado su agradecimiento.

Antes de abandonar Venezuela los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez llegaron a exigir al diplomático que reconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dio por ganador electoral a Nicolás Maduro tras el mayor fraude electoral de la Historia de América Latina. El opositor, por su lado, reclamó la libertad de los presos políticos, en torno a 1.700 tras la campaña de terror postelectoral. Los resultados de la negociación se conocerán en las próximas horas.

Entre los negociadores también ha destacado la figura del exdiputado Eudoro González, que pese a no formar parte del anillo más cercano a Edmundo se sumó a él al inicio de la campaña electoral. Se trataba de un dirigente bien visto por los hermanos Rodríguez y por Zapatero.

"X" y la situación en España

"Edmundo González ha despegado de Caracas con destino a España en un avión de la Fuerza Aérea Española", publicó en X el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmando de este modo, que Madrid estaba respondiendo a una petición de González.

El resultado de los comicios "favorable" a Nicolás Maduro (según él mismo y los propios) pero jamás exhibido en actas como lo exige la Carta Magna venezolana puso a la república bolivariana de cabeza, creando una crítica situación en el terreno diplomático.

Nicolás Maduro y el terrorismo de Estado

Recordemos que luego de las elecciones de julio próximo pasado la tensión política en Venezuela ha ido in crescendo. Los medios oficiales de los países aliados por la democracia hablan de fraude, de persecusión y de encarcelamiento de niños y adolescentes. La oposición venezolana dice que las elecciones resultaron en una rotunda victoria para Edmundo González y publicaron en línea recuentos de votos que, según ellos, muestran que ganó.

Durante la semana pasada, los fiscales emitieron una orden de arresto contra González en relación con la publicación en línea de los recuentos, acusándolo de usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos y conspiración, entre otros cargos.

Brasil y Argentina

Una vez pasadas las elecciones de julio 2024 y ante la evasión a presentar pruebas fehacientes de la victoria de Maduro, tanto Argentina como Brasil lo instaron a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que "cualquier intento de invasión o secuestro de solicitantes de asilo que permanecen en nuestra residencia oficial será duramente condenado por la comunidad internacional".

Argentina, por su parte, reforzó mediante un comunicado oficial: "Acciones como estas refuerzan la convicción de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos humanos fundamentales".

En ese contexto, ayer, sábado 7/9, el gobierno de Venezuela revocó la autorización de Brasil para representar los intereses argentinos en el país, incluida la administración de la embajada donde se refugian seis figuras de la oposición. En un comunicado, Venezuela dijo que la decisión, con efecto inmediato, se debió a pruebas de que la embajada estaba siendo utilizada para planificar intentos de asesinato contra Maduro y Rodríguez.

Una fuente diplomática brasileña dijo el sábado por la tarde que Venezuela había asegurado a Brasil que no invadiría la embajada. Aquí su declaración: "El gobierno brasileño destaca en este contexto, en los términos de las Convenciones de Viena, la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, recordando que alberga a seis asilados políticos en su seno.

El SEBIN patrulla la embajada Argentina

El Servicio Bolivariano de Inteligencia continúan el asedio a la embajada de Argentina en Venezuela y continúan monitoreando en las adyacencias de la sede diplomática.

Más tensiones

El bloque prodemocrático, mayoritario en el continente, se ha mantenido firme con la inclusión del gobierno progresista de Chile en un comunicado conjunto con gobiernos en las antípodas ideológicas. Las seis naciones suramericanas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú) se unieron a Estados Unidos y las cuatro centroamericanas y caribeñas (Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana) para insistir en el respeto de la expresión soberana de pueblo venezolano y en la condena de las graves violaciones de derechos humanos.

Cuba y Nicaragua mantienen su adhesión a Maduro.

