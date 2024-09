Escalan los cruces entre CFK y Javier Milei: Críticas, chicanas e 'invitaciones' cruzadas

Rápidamente, CFK recogió el guante: "Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea", lanzó la ex presidenta y ex vicepresidenta en su cuenta de X.