MAL DIA PARA FISERV
Multi yankee culpa a la Argentina por pérdidas millonarias
Fiserv, empresa global en tecnología financiera y procesamiento de pagos, reportó caídas superiores al 40% en el precio de sus acciones
Fiserv, la empresa global en tecnología financiera y procesamiento de pagos, reportó caídas abruptas de más del 40% en el precio de sus acciones y culpó a la Argentina entre las causas que provocaron el desplome.
El miércoles (29/10) la multinacional de origen estadounidense reportó pérdidas en sus acciones por más del 43%, lo que equivale a un recorte de su valor de US$29.000 millones.
Entre las principales causas aparece la Argentina ya que, según afirma la empresa, tiene una “ fuerte dependencia” a la economía local.
Qué enfatizó el CEO de Fiserv
La respuesta tenía por objetivo explicar las pérdidas frente a los accionistas.
Mike Lyons detalló que "el deterioro del entorno económico en Argentina durante este año contribuyó a la desaceleración del crecimiento y a la decepción en los márgenes".
Luego acotó que
En otro tramo de su exposición enfatizó
Sin embargo, el CEO de Fiserv rescató el crecimiento orgánico global que obtuvo la compañía excluyendo a Argentina, que fue del 3,7%, tratando de llevar calma a los inversores.
Por lo cual remarcó
En el cierre dijo:
