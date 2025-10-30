Multi yankee culpa a la Argentina por pérdidas millonarias

La respuesta tenía por objetivo explicar las pérdidas frente a los accionistas.

Mike Lyons detalló que "el deterioro del entorno económico en Argentina durante este año contribuyó a la desaceleración del crecimiento y a la decepción en los márgenes".

Luego acotó que

La depreciación del peso luego de la salida del cepo es uno de esos factores

En otro tramo de su exposición enfatizó

El objetivo de crecimiento orgánico de ingresos a mediano plazo de Fiserv, entre 9% y 12%, se estableció originalmente en 2023, en un contexto de altas tasas de interés e inflación en Argentina, condiciones que beneficiaron enormemente a nuestro negocio de anticipos en ese país y que, en última instancia, impulsaron un crecimiento orgánico de ingresos del 257% en 2023 y del 329% en 2024

Sin embargo, el CEO de Fiserv rescató el crecimiento orgánico global que obtuvo la compañía excluyendo a Argentina, que fue del 3,7%, tratando de llevar calma a los inversores.

Por lo cual remarcó

En lo que va del año, la tasa de crecimiento orgánico de Argentina es del 56%, lo que suma aproximadamente 2 puntos porcentuales al crecimiento orgánico total de la compañía, que se ubica apenas por encima del 5 %

En el cierre dijo:

En julio, como parte de mi transición al rol de CEO, revisamos a la baja algunas de esas expectativas elevadas, enfocándonos especialmente en los lanzamientos de nuevos productos clave, para reflejar de manera más realista lo que era alcanzable según el trabajo completado hasta ese momento. Nuestros resultados del tercer trimestre, la guía actualizada para 2025 y las proyecciones preliminares para 2026 reflejan ahora las condiciones actuales en Argentina

