Tasas de interés en caída: Qué pasa con los plazos fijos tras la nueva decisión del BCRA

Plazos fijos: Qué tasa de interés ofrece cada banco

Rendimiento ofrecido por depósitos a plazo fijo tradicionales de 30 días y rendimiento de colocar $ 1 millón en cada banco:

Banco de la Nación Argentina, 44,00%

Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, 32,00%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., 37,00%

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 39,00%

Banco BBVA Argentina S.A., 40,00%

Banco Macro S.A., 42,00%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado, 39,00%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., 40,80%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 38,00%

Banco Bica Sociedad Anónima, 53,00%

Banco CMF S.A., 54,00%

Banco Comafi Sociedad Anónima, 43,00%

Banco de Comercio S.A., 44,00%

Banco de Corrientes S.A., 40,00%

Banco de Formosa S.A., 30,00%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A., 46,00%

Banco del Chubut S.A., 40,00%

Banco del Sol S.A., 48,00%

Banco Dino S.A., 42,00%

Banco Hipotecario S.A., 43,00%

Banco Julio Sociedad Anónima, 37,00%

Banco Mariva S.A., 40,00%

Banco Masventas S.A., 35,00%

Banco Meridian S.A, 52,00%

Banco Provincia de Tierra del Fuego, 45,00%

Banco Voii S.A., 54,00%

BIBank S.A., 40,00%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., 52,00%

Reba Compañía Financiera S.A. 50,00%

Algunos bancos, sobre todo digitales, ofrecen promociones con tasas ligeramente más altas para captar clientes nuevos, pero la tendencia general es claramente descendente.

¿Conviene mantener el dinero en plazos fijos?

La respuesta depende del perfil del inversor. Quienes priorizan la seguridad y buscan una rentabilidad previsible, pueden seguir apostando por los plazos fijos, aunque sabiendo que su rendimiento real (descontando inflación) será muy ajustado.

En cambio, quienes buscan preservar valor o ganar poder adquisitivo, probablemente deban mirar otras alternativas. Entre ellas aparecen los fondos comunes de inversión conservadores, los bonos ajustados por CER y las cuentas remuneradas, que permiten una mayor flexibilidad sin necesidad de inmovilizar el capital por 30 días.

Si bien el plazo fijo tradicional sigue siendo una herramienta válida, conviene combinarlo con instrumentos que se ajusten a la inflación o al dólar, según el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir.

¿Qué impacto tiene la baja de tasas en la economía real?

La reducción de tasas también repercute en las empresas, el consumo y el crédito. Con intereses más bajos, los bancos pueden ofrecer préstamos a tasas más accesibles, lo que impulsa la actividad económica.

Además, algunos expertos advierten que una baja de tasas prolongada puede generar presión sobre el dólar financiero, ya que muchos inversores optan por dolarizarse ante la falta de incentivos en pesos. El BCRA, por ahora, confía en que la estabilidad cambiaria y la mejora en las reservas permitirán sostener esta estrategia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/damianpierri/status/1981334502896259253&partner=&hide_thread=false 1/4 La volatilidad de tasas cortas inducida por la política monetaria genera una presión INNECESARIA sobre el tipo de cambio ya que aumenta la demanda de cobertura con futuros y “spot”, dejando al “dollar-linked” INUTILIZADO y empujando al régimen cambiario al techo de la banda. pic.twitter.com/eEJ6Mot5m5 — Damián Pierri (@damianpierri) October 23, 2025

¿Qué alternativas buscar ante la baja de rendimientos?

El desinterés por los plazos fijos se tradujo en un crecimiento de otras opciones de inversión. En los últimos meses, aumentó la cantidad de personas que utilizan cuentas remuneradas fintech, que pagan intereses diarios y permiten retirar el dinero en cualquier momento.

También se incrementó el uso de plazos fijos UVA, que ajustan por inflación y aseguran una ganancia real. Sin embargo, tienen la desventaja de exigir una inmovilización mínima de 90 días, lo que no todos los usuarios están dispuestos a aceptar.

Otro segmento que crece es el de las inversiones en dólares financieros o criptoactivos estables, que funcionan como refugio ante la pérdida de rentabilidad en pesos.

