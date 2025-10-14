La noticia que sacudió el mundo financiero es que la billetera virtual Cuenta DNI elevó su tasa de interés al 48% anual para los plazos fijos, posicionándose como una de las opciones más rentables del momento. El movimiento del Banco Provincia —dueño de la app— no pasa desapercibido.
FESTEJAN LOS AHORRISTAS
La billetera virtual que explotó su tasa de interés y ahora paga 48% en plazos fijos
La posibilidad de invertir desde esta billetera virtual, acerca el mundo financiero a sectores históricamente excluidos del sistema bancario.
La suba llega justo cuando la inflación empuja fuerte y el dólar vuelve a generar incertidumbre, dos factores que hacen que el pequeño ahorrista se vuelva cada vez más cauto y busque opciones seguras para invertir.
¿Por qué sube la tasa de interés en la billetera virtual Cuenta DNI?
El incremento al 48% anual responde a una estrategia del Banco Provincia para incentivar el ahorro en pesos y ofrecer una alternativa digital accesible y con respaldo estatal.
Desde agosto, cuando la funcionalidad de plazo fijo digital fue lanzada dentro de la app, el interés por esta herramienta creció de manera explosiva.
Según los datos oficiales, ya se concretaron más de 318 mil operaciones por un total de 641 mil millones de pesos, lo que demuestra la confianza que genera la billetera virtual entre los usuarios. Además, uno de cada cuatro plazos fijos del banco se realiza hoy directamente desde Cuenta DNI, una cifra que marca un antes y un después en la forma en que los argentinos administran sus finanzas.
¿Quiénes pueden aprovechar la nueva tasa de interés en Cuenta DNI?
Uno de los puntos más llamativos del informe es que más de la mitad (53,6%) de quienes usaron la función no cobran haberes en Banco Provincia. Esto significa que la billetera logró atraer a nuevos usuarios independientes, como comerciantes, profesionales y personas que solo operan digitalmente.
A su vez, el 70% de los que invirtieron no tenían plazos fijos previos, lo que demuestra que la funcionalidad abrió la puerta del mundo de las inversiones a miles de personas que nunca habían utilizado este tipo de instrumentos.
La app permite constituir un plazo fijo directamente desde el botón “Invertir” en la pantalla principal, eligiendo el monto y el tiempo del depósito —que puede ser de 30, 60 o 90 días—. Todo el proceso es digital y sin necesidad de trámites presenciales.
El monto mínimo es de 1.000 pesos, lo que vuelve la opción accesible para casi cualquier usuario. Además, los plazos fijos no se renuevan automáticamente, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.
Cómo funciona la inversión desde la billetera virtual Cuenta DNI
Las operaciones se pueden realizar de lunes a viernes, de 6 a 21 horas, directamente desde la app. El dinero queda inmovilizado por el tiempo que el usuario elija, y al finalizar el plazo, se deposita automáticamente el capital más los intereses generados.
Una novedad interesante es que los jóvenes desde los 13 años ya pueden invertir, lo que refuerza el compromiso del Banco Provincia con la educación financiera y la inclusión digital.
La decisión de permitir el acceso a menores apunta a fomentar el hábito del ahorro temprano, utilizando herramientas tecnológicas que resultan familiares y seguras para las nuevas generaciones.
