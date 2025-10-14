La billetera virtual que explotó su tasa de interés y ahora paga 48% en plazos fijos

¿Quiénes pueden aprovechar la nueva tasa de interés en Cuenta DNI?

Uno de los puntos más llamativos del informe es que más de la mitad (53,6%) de quienes usaron la función no cobran haberes en Banco Provincia. Esto significa que la billetera logró atraer a nuevos usuarios independientes, como comerciantes, profesionales y personas que solo operan digitalmente.

A su vez, el 70% de los que invirtieron no tenían plazos fijos previos, lo que demuestra que la funcionalidad abrió la puerta del mundo de las inversiones a miles de personas que nunca habían utilizado este tipo de instrumentos.

La app permite constituir un plazo fijo directamente desde el botón “Invertir” en la pantalla principal, eligiendo el monto y el tiempo del depósito —que puede ser de 30, 60 o 90 días—. Todo el proceso es digital y sin necesidad de trámites presenciales.

descarga.jpg Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia que brinda diversos beneficios.

El monto mínimo es de 1.000 pesos, lo que vuelve la opción accesible para casi cualquier usuario. Además, los plazos fijos no se renuevan automáticamente, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.

Cómo funciona la inversión desde la billetera virtual Cuenta DNI

Las operaciones se pueden realizar de lunes a viernes, de 6 a 21 horas, directamente desde la app. El dinero queda inmovilizado por el tiempo que el usuario elija, y al finalizar el plazo, se deposita automáticamente el capital más los intereses generados.

Una novedad interesante es que los jóvenes desde los 13 años ya pueden invertir, lo que refuerza el compromiso del Banco Provincia con la educación financiera y la inclusión digital.

La decisión de permitir el acceso a menores apunta a fomentar el hábito del ahorro temprano, utilizando herramientas tecnológicas que resultan familiares y seguras para las nuevas generaciones.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada