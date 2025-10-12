Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

La decisión del gobierno neerlandés fue emitida el 30 de septiembre, pero no se hizo pública hasta el 12 de octubre. Desde este día, el ministro de Economía, Vincent Karremans, tiene autoridad para bloquear o revocar decisiones de la junta directiva de Nexperia. Además, una orden judicial del tribunal de apelaciones de Ámsterdam suspendió a Zhang Xuezheng, CEO de Nexperia, de todos sus cargos y nombró a un director independiente extranjero con plenos poderes para representar y gestionar la empresa.

Todas las acciones de Nexperia, salvo una, quedaron bajo administración fiduciaria, y se prohíbe a la compañía realizar cambios en activos, personal, propiedad intelectual o actividades comerciales durante al menos un año.

Wingtech calificó la intervención como “interferencia excesiva” y acusó al gobierno holandés de actuar con “sesgo geopolítico” más que con base en una evaluación objetiva de riesgos. “Esta medida contradice los principios de libre mercado y competencia leal que la Unión Europea dice defender”, declaró la empresa china.

La historia de Nexperia

La situación de Nexperia no es nueva. En 2022, el Reino Unido bloqueó su intento de adquirir Newport Wafer Fab por motivos de seguridad nacional, y bajo presión de Estados Unidos, Países Bajos ya había restringido la venta de maquinaria de litografía avanzada de la empresa ASML a clientes chinos.

Aunque el gobierno neerlandés afirma que la acción no está dirigida a otras empresas o países, esta marca un punto de inflexión en la política tecnológica europea, y subraya la creciente disposición de los países occidentales a intervenir directamente en industrias consideradas críticas para la seguridad nacional.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura