En una decisión sin precedentes, el gobierno holandés asumió el control de Nexperia, una empresa de semiconductores china con sede en los Países Bajos, invocando por primera vez su Ley de Disponibilidad de Bienes. La medida busca garantizar que la producción de chips esenciales para las industrias automotriz y de electrónica de consumo permanezca en territorio europeo.
INTERVENCIÓN ESTATAL
Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave
Países Bajos decidió intervenir la empresa china Nexperia, con base en territorio neerlandés. Explicaron que lo hicieron para asegurarse el suministro.
El Ministerio de Asuntos Económicos de Países Bajos justificó la intervención por “una amenaza a la continuidad y salvaguardia en suelo holandés y europeo de conocimientos y capacidades tecnológicas cruciales”.
En su comunicado, denunció además “graves deficiencias de gobernanza y acciones dentro de Nexperia” que habrían puesto en riesgo el suministro estratégico de componentes.
Nexperia es propiedad de Wingtech, un conglomerado tecnológico que cotiza en la bolsa de Shanghái y que fue incluido por Washington en su “lista de entidades”. Esta clasificación implica fuertes restricciones: las empresas estadounidenses necesitan licencias especiales para comerciar con la firma, licencias que rara vez se conceden.
Por qué intervinieron los Países Bajos
La intervención holandesa se produce en medio de crecientes tensiones entre Occidente y China por el control de tecnologías avanzadas como semiconductores y tierras raras. Horas antes del anuncio de Países Bajos, Beijing impuso nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, lo que elevó aún más el tono de la disputa geoeconómica global, tal como informó Urgente24.
La decisión del gobierno neerlandés fue emitida el 30 de septiembre, pero no se hizo pública hasta el 12 de octubre. Desde este día, el ministro de Economía, Vincent Karremans, tiene autoridad para bloquear o revocar decisiones de la junta directiva de Nexperia. Además, una orden judicial del tribunal de apelaciones de Ámsterdam suspendió a Zhang Xuezheng, CEO de Nexperia, de todos sus cargos y nombró a un director independiente extranjero con plenos poderes para representar y gestionar la empresa.
Todas las acciones de Nexperia, salvo una, quedaron bajo administración fiduciaria, y se prohíbe a la compañía realizar cambios en activos, personal, propiedad intelectual o actividades comerciales durante al menos un año.
Wingtech calificó la intervención como “interferencia excesiva” y acusó al gobierno holandés de actuar con “sesgo geopolítico” más que con base en una evaluación objetiva de riesgos. “Esta medida contradice los principios de libre mercado y competencia leal que la Unión Europea dice defender”, declaró la empresa china.
La historia de Nexperia
La situación de Nexperia no es nueva. En 2022, el Reino Unido bloqueó su intento de adquirir Newport Wafer Fab por motivos de seguridad nacional, y bajo presión de Estados Unidos, Países Bajos ya había restringido la venta de maquinaria de litografía avanzada de la empresa ASML a clientes chinos.
Aunque el gobierno neerlandés afirma que la acción no está dirigida a otras empresas o países, esta marca un punto de inflexión en la política tecnológica europea, y subraya la creciente disposición de los países occidentales a intervenir directamente en industrias consideradas críticas para la seguridad nacional.
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina
La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo
Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura