Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Desde esa época, la empresa mantuvo un fuerte compromiso con la investigación y el perfeccionamiento permanente de sus procesos para asegurar una producción genuina y responsable.

El establecimiento creció sobre un campo de ocho hectáreas en Carlos Keen, donde se implementaron técnicas orgánicas certificadas por SENASA y otros organismos internacionales, evitando el uso de productos químicos de síntesis y la incorporación de organismos genéticamente modificados.

El cierre de Molino Campo Claro es consecuencia directa de la imposibilidad de sostener económicamente su modelo productivo, que se fundamentaba en la producción artesanal, con certificaciones orgánicas y empleo registrado.

En su comunicado, la empresa señaló con crudeza que "lo que no funciona más es el sostén económico de nuestra producción y de la fuerza de trabajo que la hacen posible". Señalan que han resistido tres décadas enfrentando numerosos desafíos, pero que hoy enfrentan la pérdida de sustentabilidad debido a un contexto adverso.

image

Uno de los factores determinantes fue la creciente competitividad desigual frente al capital concentrado que domina la agricultura industrial. Además, la caída del consumo interno y el aumento de costos en dólares de insumos, embalajes y logística hicieron inviable continuar con el modelo artesanal y responsable que garantizaban.

De todas maneras, agregaron que "vamos a seguir perdurando, como una semilla guardada en la tierra hasta que vengan buenos tiempos"...

Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 16.000 cierres empresariales solo en el sector formal, con la pérdida de más de 230.000 puestos de trabajo registrados.

Otras noticias de Urgente24

Nueva norma de ANMAT: Hablan de un antes y un después para los ensayos clínicos en Argentina

El húngaro que es el nuevo Nobel de Literatura convierte el caos en arte

Javier Milei no le teme a la 'dinastía' de Omar y Emir, pero no pisará suelo pingüino en campaña

Manifestación internacional contra la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina SA