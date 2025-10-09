Javier Milei no le teme a la 'dinastía' de Omar y Emir, pero no pisará suelo pingüino en campaña

image

"El presidente no es bienvenido en nuestra provincia", indicaron a través de un comunicado desde ATE Santa Cruz y afirmaron que, en caso de insistir con su visita a la Patagonia, "lo vamos a estar esperando".

"Bastaron sólo 22 meses para hundir a las provincias", plantearon y acusaron al Gobierno nacional de aplicar un "plan de ajuste y despojo" que generó un "daño social irreparable" en la región. Denunciaron una caída de más del 84% en los recursos destinados a las provincias y remarcaron que la paralización de la obra pública "destroza las economías regionales".

Además, tal como informó Urgente24 esta semana, acusaron a las autoridades de permitir la "extranjerización de la tierra", autorizar ejercicios militares de tropas estadounidenses en territorio patagónico y avanzar con el proyecto de una base en Ushuaia, lo que consideran una vulneración de la soberanía.

"El Gobierno actúa como un martillero público que viene a subastar la Patagonia", señalaron a través del comunicado.

Y remarcaron que el Ejecutivo "coparticipa las pérdidas y nacionaliza las ganancias" y que las medidas tomadas en estos meses profundizaron la desigualdad. Por eso, no descartaban bloquear todas las rutas de ingreso como forma de protesta.

Y no era todo. Más allá de las amenazas que llegaban desde Santa Cruz y el repudio concretado durante su visita a Tierra del Fuego la semana anterior, Javier Milei ya había pasado algunos momentos de tensión en Mar del Plata, Santa Fe y Corrientes.

Javier Milei borró territorio pingüino de su agenda

El propio vocero presidencial Manuel Adorni había confirmado al sitio local 'La Opinión Austral' el domingo pasado, que Javier Milei aterrizaría en territorio pingüino. Pero finalmente hubo cambios de último momento...

La agenda en Mendoza se amplió, como se mencionó, para este jueves, mientras que la del viernes 10 sigue en pie con la actividad con YPF, y luego para el sábado, también está firme su paso por Chaco y de nuevo Corrientes, junto a Juan Cruz Godoy y Virginia Gallardo, respectivamente.

image Javier Milei cambió Santa Cruz por la ciudad de Mendoza.

En Santa Cruz, Javier Milei iba a recorrer este jueves con su primer postulante a diputado nacional, Jairo Guzmán, El Calafate, la ciudad donde tiene su residencia la ex mandataria nacional y de la oposición peronista, ahora detenida en su casa de Buenos Aires, Cristina Kirchner.

"El destino patagónico figuró en un borrador el último lunes pero luego, por cuestiones logísticas y de agenda se decidió dejarlo para otro momento, por lo que el Presidente sólo visitará la provincia de Mendoza", detallaron desde la organización violeta.

Pocas dudas quedan de que la mesa de armado de La Libertad Avanza esperaba un recibimiento complejo en la que iba a ser la segunda visita del Jefe de Estado a la Patagonia en lo que va de octubre... Pocas dudas quedan de que la mesa de armado de La Libertad Avanza esperaba un recibimiento complejo en la que iba a ser la segunda visita del Jefe de Estado a la Patagonia en lo que va de octubre...

E insistió también el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar:

¿En serio vamos a dejar que se sigan llevando nuestro gas, nuestro petróleo, sin que exista ningún tipo de control? Milei más que un presidente pasó a ser un rematador que está subastando toda nuestra Patagonia. Están ‘extranjerizando’ toda la tierra ¿En serio vamos a dejar que se sigan llevando nuestro gas, nuestro petróleo, sin que exista ningún tipo de control? Milei más que un presidente pasó a ser un rematador que está subastando toda nuestra Patagonia. Están ‘extranjerizando’ toda la tierra

Además de escándalos, Javier Milei viene acumulando expresiones de rechazo

En sus últimas apariciones públicas, Javier Milei cosechó varias expresiones de rechazo, que si bien el mandatario aseguró que están "orquestadas" por la oposición, algunas no formaron parte de la actividad preanunciada.

Antes de la derrota en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos frente al peronismo de Fuerza Patria, la caravana violeta recibió algunos piedrazos y revoleos de brócolis en el municipio de Lomas de Zamora.

A los dos días, la jefa de la campaña nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, debió ser evacuada con custodia junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de una caminata por el centro de la ciudad de Corrientes.

Y en sus desembarcos más recientes, los inconvenientes en Tierra del Fuego fueron de los más intensos, cuando en campaña en Ushuaia, intentó caminar por una zona del centro de la ciudad, pero los manifestantes que reclamaban por la situación del empleo local se lo impidieron.

Luego, se agregó el episodio en Mar del Plata. A Milei lo esperaban para saludarlo y pedirle autógrafos en la puerta del hotel donde se hospedaba con su comitiva, el Hermitage. En la vereda, anduvo sin problemas, pero desde los edificios de enfrente recibió varios gritos con la palabra "estafador" e insultos.

Javier Milei les respondió:

Igual te voy a seguir arreglando la vida. Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale Igual te voy a seguir arreglando la vida. Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale

Por último, ayer en el microcentro porteño, cuando se retiraba de una reunión con empresarios, a pocos metros de la Plaza de Mayo, varios transeúntes detectaron los vehículos de alta gama polarizados y la seguridad presidencial y se acercaron al lugar a ver qué pasaba. Cuando salieron Milei y Karina Milei, más que saludos, se escucharon también abucheos e insultos que fueron registrados por varios de los teléfonos celulares de los que expresaron su disconformidad.

Hace instantes en Av. de Mayo al 600, el presidente Javier Mile junto a su hermana Karina vivieron un momento incómodo cuando al salir de un edificio un grupo de personas los abucheó pic.twitter.com/8MKCXIsm4N — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 8, 2025

¿La campaña no soporta un repudio más?

El dilema de Javier Milei es que la campaña lo obligó a ser la figura de La Libertad Avanza de un extremo al otro del país. Por eso también hoy se animará a pisar suelo peronista, considerando que San Rafael es un municipio gobernado desde 2003 por la "dinastía" Félix, con Omar y Emir, este último, actual candidato a diputado nacional.

E incluso siendo que Hebe Casado, vicegobernadora y rival política de los hermanos en ese departamento, calentó la previa al afirmar que podrían producirse desmanes alentados por el municipio.

La presidente del Senado se refirió a posibles desmanes cuando el Jefe de Estado se presente en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que es organizado por la Cámara de Comercio de ese departamento.

image Hebe Casado es vicegobernadora y rival política de los hermanos que gobiernan el departamento desde 2003.

Por supuesto, desde el peronismo sureño, a través de los alfiles de los Félix, criticaron los dichos de Casado al aseverar que "elige acusar sin pruebas, mentir para llamar la atención" y que todos los presidentes visitaron San Rafael con respeto, trabajo paz social.

Pues, este jueves se develará el misterio, porque si bien Javier Milei no se atrevió a pisar suelo pingüino, si irá a territorio de esta "dinastía" peronista.

