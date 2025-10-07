De lejos: LLA Córdoba desespera por Javier Milei, que los mandó a la tribuna

Con el devenir de los hechos y las complicaciones políticas y económicas que se aceleraron en los últimos meses, esa estrategia se tornó contraproducente no solo por un desplome abrupto de la imagen presidencial en Córdoba, que sigue una tendencia positiva, sino principalmente por las complicaciones de agenda que derivaron de ello. Con menos tiempo para la campaña cordobesa por parte de Milei, los libertarios mediterráneos debieron pergeñar otras maniobras para darse a conocer ante la sociedad.

En ese sentido, el reclamo cordobés a la cúpula nacional correría por un desembarco más del presidente en la provincia antes de las elecciones. Hasta aquí, la única muestra de apoyo frente a los votantes cordobeses se dio en el lanzamiento de campaña, que Milei ofició personalmente con un acto en el Parque Sarmiento de la capital provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laurmachado/status/1975340128102195373&partner=&hide_thread=false Seguí la presentación del libro de @JMilei “La Construcción del Milagro” en: https://t.co/XamDPBE3m1 pic.twitter.com/pOJXTqTrG2 — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) October 6, 2025

Lo que hay en frente

Además de las limitaciones propias de la lista libertaria cordobesa conformada por “outsiders” también pesa el calibre de los rivales. Entre la oposición a enfrentar se presenta nada menos que Juan Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba y candidato por el espacio de Provincias Unidas que se tornó altamente crítico del Gobierno nacional en los últimos meses.

Para Córdoba, Schiaretti no sólo es una figura generalmente valorada (inclusive por la oposición) sino altamente conocida tras sus tres mandatos como gobernador. Algo que fue especialmente pensado por el Gobierno provincial que, sin su participación, hubiera armado una lista de bajo nivel de exposición pública.

Juan Schiaretti 13P

Además, el menú electoral cordobés también tendrá a Natalia de la Sota. La diputada presentó el espacio Defendamos Córdoba y lanzó su propia candidatura por fuera del oficialismo provincial, con un tono aún más crítico del Gobierno nacional y con la idea de captar el voto duro del peronismo y la centroizquierda.

Se trata de otro apellido sumamente denso en Córdoba, que por sí solo despliega mayor nivel de exposición que toda la lista libertaria.

