OpenFX suma el peso argentino a su plataforma de pagos internacionales

OpenFX, la empresa de infraestructura FX, que está modernizando la manera en que las instituciones mueven dinero por todo el mundo, anunció el lanzamiento del respaldo al peso argentino en su revolucionaria plataforma de pagos transfronterizos, creando un puente financiero moderno hacia los mercados globales.
Esto marca la tercera expansión de OpenFX en América Latina, lo que brinda a las compañías nacionales un acceso más rápido a los mercados globales de divisas (FX).
A su vez, le permite a las internacionales convertir divisas a pesos argentinos de forma casi instantánea.
Incorporación del peso argentino
En una economía en la que la volatilidad monetaria puede alterar drásticamente el valor de una transacción transfronteriza durante retrasos de liquidación de varios días, la plataforma de OpenFX reduce la liquidación a unos minutos, protegiendo tanto a los importadores como a los exportadores del riesgo y desbloqueando la previsión del flujo de caja.
La decisión de OpenFX de admitir el peso argentino se produce tras su reciente expansión a México y Brasil, y una ronda de financiación de 23 millones de dólares liderada por Accel, con la participación de NFX, Lightspeed Faction, Castle Island Ventures, Flybridge y Hash3.
Enfrentando los retos en un mercado rico en recursos
Desde las pampas que alimentan al mundo hasta el litio que impulsa el futuro, los recursos de Argentina han sido una fuente generacional de productividad.
Sin embargo, a pesar de ser la tercera economía más grande de América Latina, con un PIB de 620 mil millones de dólares y casi 80 mil millones de dólares en exportaciones, las firmas continúan viendo frenadas sus ambiciones por los retrasos en la liquidación, la duplicación de impuestos y los costos de transacción que merman el crecimiento.
En respuesta, los argentinos han recurrido a alternativas digitales. Las monedas estables ahora representan el 61,8% de toda la actividad criptográfica en el país, lo que refleja la búsqueda de un acceso confiable al dólar estadounidense y un blindaje contra la devaluación de la moneda.
OpenFX satisface esa misma demanda de velocidad y confiabilidad, no con una solución alternativa, sino con una infraestructura permanente que convierte los cuellos de botella en flujo y la ambición en acción.
Al respecto, Prabhakar Reddy, fundador y director ejecutivo de OpenFX, aseguró que "Los empresarios y exportadores argentinos han demostrado su resiliencia al adoptar la innovación, incluidas las monedas estables y las soluciones de comercio digital".
Al desbloquear la liquidez denominada en dólares estadounidenses, las empresas argentinas pueden atender tanto al público nacional como a los socios internacionales y competir de manera eficaz en el ámbito mundial.
Infraestructura moderna para la economía argentina (moderna)
Durante el último año, OpenFX alcanzó los 16 mil millones de dólares estadounidenses en volumen transfronterizo anualizado, lo que generó un impacto significativo y directo en las operaciones de sus clientes. Con esta expansión, lleva sus capacidades probadas a Argentina, incluyendo:
* Liquidación hasta un 99% más rápida: la mayoría de las transacciones se liquidan en 60 minutos, en comparación con el estándar regional de 1 a 3 días hábiles.
* Reducción de costos de hasta el 90%: la tecnología eficiente en términos de capital y un sistema de pago propio reducen las comisiones de puntos porcentuales a puntos básicos, lo que libera el flujo de caja de las empresas.
* Disponibilidad 24/7/365: A diferencia de los mercados de divisas tradicionales, que cierran por las tardes y los fines de semana, OpenFX opera las 24 horas del día, lo que abre nuevas posibilidades para los negocios globales y las necesidades transfronterizas urgentes.
* Transparencia y seguridad de punta: Las API en tiempo real, la tecnología avanzada de liquidación y el análisis predictivo garantizan un enrutamiento, un cumplimiento y una fiabilidad óptimos, incluso en entornos altamente regulados.
Mirando el más allá
Con operaciones actualmente en 26 países, incluidas las tres economías más grandes de América Latina, OpenFX está en camino de expandirse a más de 40 países y 15 de los pares de divisas del G20 para finales de 2025.
La firma está realizando importantes inversiones en asociaciones locales, cumplimiento normativo y ampliación de su equipo para atender las necesidades específicas de los clientes de toda la región.
