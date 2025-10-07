Mercedes Morán recordó cuando se casó siendo adolescente: "Mi marido era mi tutor"

Del primer trabajo al escenario: cómo Mercedes Morán encontró su camino

Morán contó también que "empecé a trabajar muy chica porque me casé muy chica, me independicé muy chica", y que su primer trabajo fue en la Biblioteca del Congreso, un lugar que parece menor en el relato, pero que probablemente fue su primer contacto real con un mundo de ideas, de libros, de pensamiento. Mientras otros estudiaban sin urgencias, ella ya mezclaba responsabilidades de adulta con la curiosidad de una chica que todavía estaba buscando quién era.

Intentó estudiar Sociología. "No terminé la universidad. Hice el examen de ingreso que era mucho filtro", recordó. La dictadura terminó por vaciarle el sentido a la carrera: "Yo quería leer Marx y era como decorar una percha", dijo, con esa claridad que siempre tuvo para señalar lo absurdo. " Pero bueno, eso fue lo que me llevó a estudiar teatro."

image Trabajó desde muy joven y estudió Sociología, que abandonó por la falta de contenido durante la dictadura. Eso la llevó finalmente a estudiar teatro y descubrir su vocación.

Y ahí se explica todo. Del encierro a la escena, del silencio a la palabra, Morán encontró en el arte la forma más libre de contar(se). Su historia podría leerse como la de una adolescente que se apuró a vivir, pero en realidad es la de una mujer que, a fuerza de contradicciones, se fabricó su propio destino.

Hoy, escuchándola hablar con esa mezcla de humor y memoria, queda claro que Morán no es sólo una gran actriz: es el reflejo de muchas mujeres que crecieron antes de tiempo y aún así encontraron su camino. Y quizá por eso, cuando habla de su vida, lo hace sin nostalgia: porque todo lo que vivió fue, también, el origen de lo que llegó después.

