En la noche del lunes (29/09) se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro 2025 y como suele ocurrir no tardaron en aparecer los debates en los diversos programas de televisión como así también las críticas al respecto y quien no tardó en apuntar contra el evento fue Mario Pergolini.
"ABURRIDO, MALO, FEO, TRISTE"
No se calló nada: La lapidaria crítica de Mario Pergolini a los Martín Fierro
Tras la repercusión que generó la entrega de premios a la industria de la televisión, Mario Pergolini cruzó duramente al reconocido evento organizado por Aptra.
El conductor aprovechó su rol en Otro día perdido para disparar con munción gruesa: "Es aburrido, malo, feo, triste". Sus compañeros de equipo, con humor, intentaron calmarlo argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de Aptra.
Sin embago, el reconocido comunicador siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno". Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico: "No te los dan".
Es preciso recordar que a raíz de su desempeño como conductor y productor del emblemático ciclo Caiga quien caiga supo ganar la estatuilla como así también con el programa Algo habrán hecho que produjo y cocondujo junto al historiador Felipe Pigna.
Mario Pergolini pisoteó a la farándula con un duro descargo
Hace algunas semanas Mario Pergolini apuntó duramente contra el periodismo de espectáculos en general.
Es que en un segmento del programa que se emite por la pantalla de El Trece le dedican un breve momento sobre los temas más relevantes de las figuras del ambiente artístico y fue en ese entonces que el conductor decidió poner un freno y mirando a cámara hizo un descargo al respecto.
"La farándula argentina es un ring de boxeo", comenzó expresando indignado el comunicador y mostró el portal del Clarín para exibhir a lo que se refería.
En pantalla se podían observar diversos cruces entre los que destacaban a Matías Martin y su "cruce inesperado" con Romina Manguel y la "furia" de Beto Casella luego de lo que fue la vuelta de Tamara Pettinato a la televisión.
