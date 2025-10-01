No se calló nada: La lapidaria crítica de Mario Pergolini a los Martín Fierro

Embed - Algo habran hecho de Mario Pergolini gana Premio Martin Fierro - Año 2007 V-02672 DiFilm



Mario Pergolini pisoteó a la farándula con un duro descargo

Hace algunas semanas Mario Pergolini apuntó duramente contra el periodismo de espectáculos en general.

Es que en un segmento del programa que se emite por la pantalla de El Trece le dedican un breve momento sobre los temas más relevantes de las figuras del ambiente artístico y fue en ese entonces que el conductor decidió poner un freno y mirando a cámara hizo un descargo al respecto.

"La farándula argentina es un ring de boxeo", comenzó expresando indignado el comunicador y mostró el portal del Clarín para exibhir a lo que se refería.

En pantalla se podían observar diversos cruces entre los que destacaban a Matías Martin y su "cruce inesperado" con Romina Manguel y la "furia" de Beto Casella luego de lo que fue la vuelta de Tamara Pettinato a la televisión.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Verónica Lozano fue directo por Susana Giménez y en el camino hundió a APTRA: "Hacen lo que quieren"

Cuenta DNI cambia sus promociones y arrasa con los nuevos reintegros

Nueva estafa genera preocupación máxima en los hogares de todo el país

Éxito total: La película que se lleva todos los aplausos de la crítica

Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?