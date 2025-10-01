El portal Doble Amarilla publicó, en la noche del martes 30 de septiembre, una nota no firmada que con el siguiente título 'Quién es Diego Lajst, el socio que falsificó firmas para postergar las elecciones de Boca y podría ser expulsado'. Golazo24 se pudo contactar con el ex Pretesorero xeneize para que diera su versión de los hechos.
"ES UNA OPERACIÓN"
Recrudece la interna en Boca: Diego Lajst cruzó a Doble Amarilla
El ex dirigente de Boca Juniors, Diego Lajst, fue acusado por Doble Amarilla de haber falsificado firmas para postergar las elecciones xeneizes de 2023.
En las últimas horas, el club de La Ribera festejó un "balance superavitario récord" de 35.000 millones de pesos. Además, se realizó el llamado para la reunión ordinaria y extraordinaria de la Asamblea General de Representantes, que se realizará el próximo miércoles 29 de octubre.
En ese mismo comunicado, Boca Juniors anunció que desde la propia institución se encuentran trabajando en la "expulsión" del socio que habría falsificado firmas para la postergación de las elecciones presidenciales de 2023, que determinó la aplastante victoria de Juan Román Riquelme sobre el binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri.
Elecciones 2023 en Boca y el recuerdo de la falsificación de firmas
El hecho nos se remonta a la audiencia de conciliación entre oficialismo y oposición que derivó en la suspensión de las elecciones de diciembre de 2023. En ese contexto, Boca presentó una denuncia en el Juzgado Correccional N° 10 por falsificación de firmas en el pedido de modificación de la fecha de los comicios.
Originalmente, el acto electoral estaba pautado para el sábado 2 de diciembre, pero tras la presentación, fueron trasladados al domingo 3, bajo el argumento de que los socios judíos no podrían votar el día anterior por la celebración del Shabat, que representa el séptimo día de la creación del mundo y el descanso para quienes profesan la religión.
En ese sentido, el portal de noticias Doble Amarilla, esbozó una nota este martes (30/9) apuntando con nombre y apellido al supuesto infractor: Diego Lajst.
"La denuncia del club reveló que varias firmas incluidas en el reclamo eran apócrifas, situación constatada a través de un acta notarial donde tres de los supuestos firmantes negaron haber rubricado el documento. El oficialismo sostuvo que la maniobra se trató de una irregularidad grave, y todos los indicios apuntaron a Lajst como responsable. Finalmente, la Comisión Directiva puso sobre la mesa su posible expulsión como socio de Boca Juniors, marcando un precedente inédito en la vida política de la institución", se lee en el artículo.
Incluso, semanas atrás, se rumoreó que el Xeneize evaluaba desasociar a Walter Klix. En este caso, en el marco de las denuncias contra Riquelme por "asociación ilícita".
La respuesta de Diego Lajst a Doble Amarilla
Golazo24 se comunicó con Lajst para conocer su mirada sobre el asunto. El integrante de la agrupación "Boca La Causa" se desentendió de las acusaciones.
"Es una operación, vengo creciendo en las redes y me mandaron operar, conozco perfectamente el caso, los implicados...", comenzó diciendo.
Además, habló de que la nota de Doble Amarilla es "confusa".
Quién es Diego Lajst
Diego Lajst fue protesorero en la gestión de Daniel Angelici, integró la lista de Christian Gribaudo en 2019 como séptimo vocal titular, y en las elecciones de 2023 se sumó a la lista de Andrés Ibarra ocupando un sexto lugar también vocal titular, luego de haberse alejado del espacio de Jorge Reale, que bajó su candidatura a último momento en el '23 pero que está lanzando su candidatura para presentarse en 2027.
