Recrudece la interna en Boca: Diego Lajst cruzó a Doble Amarilla

image Cuestión de estado. Las elecciones en Boca tienen casi el mismo alcance que las nacionales.

Elecciones 2023 en Boca y el recuerdo de la falsificación de firmas

El hecho nos se remonta a la audiencia de conciliación entre oficialismo y oposición que derivó en la suspensión de las elecciones de diciembre de 2023. En ese contexto, Boca presentó una denuncia en el Juzgado Correccional N° 10 por falsificación de firmas en el pedido de modificación de la fecha de los comicios.

Originalmente, el acto electoral estaba pautado para el sábado 2 de diciembre, pero tras la presentación, fueron trasladados al domingo 3, bajo el argumento de que los socios judíos no podrían votar el día anterior por la celebración del Shabat, que representa el séptimo día de la creación del mundo y el descanso para quienes profesan la religión.

En ese sentido, el portal de noticias Doble Amarilla, esbozó una nota este martes (30/9) apuntando con nombre y apellido al supuesto infractor: Diego Lajst.

"La denuncia del club reveló que varias firmas incluidas en el reclamo eran apócrifas, situación constatada a través de un acta notarial donde tres de los supuestos firmantes negaron haber rubricado el documento. El oficialismo sostuvo que la maniobra se trató de una irregularidad grave, y todos los indicios apuntaron a Lajst como responsable. Finalmente, la Comisión Directiva puso sobre la mesa su posible expulsión como socio de Boca Juniors, marcando un precedente inédito en la vida política de la institución", se lee en el artículo.

image

Incluso, semanas atrás, se rumoreó que el Xeneize evaluaba desasociar a Walter Klix. En este caso, en el marco de las denuncias contra Riquelme por "asociación ilícita".

La respuesta de Diego Lajst a Doble Amarilla

Golazo24 se comunicó con Lajst para conocer su mirada sobre el asunto. El integrante de la agrupación "Boca La Causa" se desentendió de las acusaciones.

"Es una operación, vengo creciendo en las redes y me mandaron operar, conozco perfectamente el caso, los implicados...", comenzó diciendo.

No soy implicado, lo único que tengo de coincidencia es que soy de la colectividad No soy implicado, lo único que tengo de coincidencia es que soy de la colectividad

Además, habló de que la nota de Doble Amarilla es "confusa".

image Diego Lajst. (Foto: Planeta Boca Juniors).

Quién es Diego Lajst

Diego Lajst fue protesorero en la gestión de Daniel Angelici, integró la lista de Christian Gribaudo en 2019 como séptimo vocal titular, y en las elecciones de 2023 se sumó a la lista de Andrés Ibarra ocupando un sexto lugar también vocal titular, luego de haberse alejado del espacio de Jorge Reale, que bajó su candidatura a último momento en el '23 pero que está lanzando su candidatura para presentarse en 2027.

image Lasjt y Reale, codo a codo previo a su divorcio de cara a los comicios de 2023 en Boca.

Seguí leyendo...

Marcelo Moretti desafía el estado de acefalia y pelea para volver a la presidencia de San Lorenzo

Racing vs. River, por un lugar en semifinales: horario, TV y probables formaciones

En River hablan de una fuerte decisión de Marcelo Gallardo con el plantel

Polémica en Racing Club: Diego Milito está expuesto ante Gustavo Costas

En pie de guerra: Flavio Azzaro se la pudrió más que nunca a Chavo Fucks