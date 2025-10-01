COPA ARGENTINA
Racing vs. River, por un lugar en semifinales: horario, TV y probables formaciones
Este jueves (2/10), Racing y River se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por los 4tos. de final de la Copa Argentina. Partido con muchísimo condimento.
Como bien se indicaba previamente, el presente de uno y de otro están totalmente contrapuestos: el conjunto de Gustavo Costas está clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores y busca acomodarse en el torneo local luego de un pésimo inicio; mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de sufrir la eliminación copera a manos del Palmeiras y deberán maquillar el año con alguna conquista a nivel local, que, en caso de conseguirse, tendrá gusto a muy poco.
Ni Racing ni River tienen garantizada su participación en la Libertadores 2026, por lo que campeonar en la Copa Argentina no solo se presenta como el camino más corto (porque ambos están a tres instancias de lograrlo), y también, porque significaría bordar una estrella más en el escudo.
De ese lado de la llave espera Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de vencer a Tigre en cuartos de final. En el lado opuesto del cuadro, la semifinal será Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.
A qué hora se juega Racing vs. River, por 4tos. de final de Copa Argentina
El horario de inicio del cotejo está pautado para las 18 horas.
El arbitraje a cargo de Hernán Mastrángelo no estará ajeno a la polémica, ya que en la previa, Romina Mastrángelo, hermana de Hernán, reconoció que en la familia son todos "gallinas".
La Academia y el Millonario tienen un historial positivo con Mastrángelo como árbitro (60% de obtención de puntos para uno y otro). Para los de Núñez, la particularidad es que lo dirigió en tres victorias de Copa Argentina, todos ante equipos del ascenso: Central Norte (2017/18), Argentino de Merlo (2018/19) y Excursionistas (2023/24). En tanto, en este certamen, a la Academia lo arbitró solo en un partido, que fue la mencionada caída por penales ante Boca Unidos (2018/19).
Por dónde ver Racing vs, River, por 4tos. de final de Copa Argentina
El partido será transmitido por la pantalla de TyC Sports.
La probable formación de Racing para enfrentar a River, por 4tos. de final de Copa Argentina
Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.
La probable formación de River para enfrentar a Racing, por 4tos. de final de Copa Argentina
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina.
