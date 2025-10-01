Racing vs. River, por un lugar en semifinales: horario, TV y probables formaciones

A qué hora se juega Racing vs. River, por 4tos. de final de Copa Argentina

El horario de inicio del cotejo está pautado para las 18 horas.

El arbitraje a cargo de Hernán Mastrángelo no estará ajeno a la polémica, ya que en la previa, Romina Mastrángelo, hermana de Hernán, reconoció que en la familia son todos "gallinas".

La Academia y el Millonario tienen un historial positivo con Mastrángelo como árbitro (60% de obtención de puntos para uno y otro). Para los de Núñez, la particularidad es que lo dirigió en tres victorias de Copa Argentina, todos ante equipos del ascenso: Central Norte (2017/18), Argentino de Merlo (2018/19) y Excursionistas (2023/24). En tanto, en este certamen, a la Academia lo arbitró solo en un partido, que fue la mencionada caída por penales ante Boca Unidos (2018/19).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juampideluca_/status/1973160712349630974&partner=&hide_thread=false Hernán Mastrángelo dirigiendo a Racing y a River:



RACING: 17P, 9G, 4E, 4P. 2 expulsiones, 0 penales a favor y 3 en contra.



River: 15P, 8G, 3E, 4P. 0 expulsiones, 4 penales a favor y 3 en contra. https://t.co/HAT3GQGrsf pic.twitter.com/WVy6Yt66Wa — Juan Pablo De Luca (@juampideluca_) September 30, 2025

Por dónde ver Racing vs, River, por 4tos. de final de Copa Argentina

El partido será transmitido por la pantalla de TyC Sports.

La probable formación de Racing para enfrentar a River, por 4tos. de final de Copa Argentina

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

La probable formación de River para enfrentar a Racing, por 4tos. de final de Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina.

image Racing-River será el partido del morbo: dirigencias enemistadas, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Bruno Zuculini enfrentando al Millonario, Marcos Acuña, Juanfer Quintero y Maxi Salas vistiendo los colores del equipo de Núñez, la rivalidad que creció en el último tiempo...

