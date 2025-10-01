Sebastián Wainraich fue increpado por Pampita y no pudo evitar sonrojarse tras el reclamo

La condición de Sebastián Wainraich a la hora de firmar contratos

Actualmente Sebastián Wainraich es uno de los referentes máximos que tiene Atlanta en los medios de comunicación en diálogo con Infobae contó qué exige en sus contratos antes de comenzar un nuevo trabajo. "En los contratos pongo que si Atlanta juega un partido puedo faltar", reconoció.

"Yo vivo con el fixture en la mano", manifestó aunque aclaró que no lo dice con orgullo sino más bien por el hecho de que puede hacer lo que realmente desea: "Es lo que quiero, soy esto y lo acepto".

Asimismo, posteriormente explicó: "Estoy muy metido. Metido a niveles vergonzosos. A veces jugamos en mi horario, me voy antes de la radio. No lo veo bien, pero lo veo bien desde el punto de vista que es lo que quiero hacer y trabajé para eso".

En cuanto a su comportamiento cuando concurre a ver los partidos, el reconocido conductor admitió: "Sufro mucho. No insulto jugadores, por lo menos exteriormente. Pero sufro mucho".

