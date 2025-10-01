Durante la entrega de los Martín Fierro 2025 se produjo un insólito momento cuando en medio de una entrevista a Pampita, Sebastián Wainraichintentó evitar entrometerse en la nota y cuando quiso pasar por debajo de la cámara que la enfocaba, sin querer, le pisó el vestido a la modelo.
"VERGÜENZA AJENA"
Sebastián Wainraich fue increpado por Pampita y no pudo evitar sonrojarse tras el reclamo
Luego de un inesperado cruce entre ambos en los Martín Fierro 2025, Sebastián Wainraich quedó atónito luego de escuchar el audio que le mandó la modelo.
El hecho no pasó desapercibido y la conductora de Los 8 escalanos no solo se lo tomó con humor sino que le hizo un reclamo mediante un audio que pasaron por Urbana Play: "Hola Sebas. ¿Cómo estás? Vi ayer lo que hiciste, en ese acto romántico de querer abalanzarte sobre mi vestido, pero ya te expliqué que no va a pasar nada entre nosotros".
"Me da un poquito de vergüenza ajena verte haciendo papelones y tratando de hacer que yo te vea. Te veo, te juro que te veo, pero nosotros estamos en zona de amigos. Espero que estés bien y no te hayas golpeado. No te tires más en las alfombras rojas delante de mis vestidos", le siguió el juego con ironía y complicidad.
Entre las risas de sus compañeros del ciclo Vuelta y Media, el conductor tomó la posta y le puso un cierre al intercambio con la artista: "No va a pasar nada. Olvidate de mí Pampita". Y luego sumó: "Ella manda un audio, yo no le escribí, me está buscando. Basta Pampita, me caí de casualidad. No me llames ni me escribas más, soy un tipo en pareja, con dos hijos y un perro. No me molestes más".
La condición de Sebastián Wainraich a la hora de firmar contratos
Actualmente Sebastián Wainraich es uno de los referentes máximos que tiene Atlanta en los medios de comunicación en diálogo con Infobae contó qué exige en sus contratos antes de comenzar un nuevo trabajo. "En los contratos pongo que si Atlanta juega un partido puedo faltar", reconoció.
"Yo vivo con el fixture en la mano", manifestó aunque aclaró que no lo dice con orgullo sino más bien por el hecho de que puede hacer lo que realmente desea: "Es lo que quiero, soy esto y lo acepto".
Asimismo, posteriormente explicó: "Estoy muy metido. Metido a niveles vergonzosos. A veces jugamos en mi horario, me voy antes de la radio. No lo veo bien, pero lo veo bien desde el punto de vista que es lo que quiero hacer y trabajé para eso".
En cuanto a su comportamiento cuando concurre a ver los partidos, el reconocido conductor admitió: "Sufro mucho. No insulto jugadores, por lo menos exteriormente. Pero sufro mucho".
