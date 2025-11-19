Planazo de fin de semana largo: El DJ argentino que conquistó Tomorrowland vuelve a casa

El fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre trae una oportunidad imperdible para quienes buscan algo más que una simple salida nocturna. Kevin Di Serna, el único artista argentino que formó parte del line up de Tomorrowland Brasil 2025, se presentará el sábado 22 en la segunda edición de Amanita Festival, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Y si todavía no lo escuchaste en vivo, es probable que después de esta fecha te preguntes cómo esperaste tanto tiempo.
Lo que distingue a Kevin del resto no es solamente su capacidad técnica detrás de los platos, sino la manera en que concibe la música electrónica como un vehículo de transformación personal. Su sonido amalgama house, progressive, techno, garage UK e indie en una propuesta que va mucho más allá de la euforia pasajera. Cada set es una exploración sensorial donde las frecuencias, las vocales y elementos de musicoterapia se entrelazan para generar estados de introspección, armonía y conexión profunda con uno mismo.
Amanita Festival resulta el escenario perfecto para esta filosofía. La propuesta combina música, arte y bienestar en un formato que invita al reencuentro con la naturaleza y la energía colectiva. Durante toda la jornada, los asistentes podrán sumergirse en yoga, meditación, clases de baile, talleres interactivos, charlas y más de 180 artistas y facilitadores, incluyendo 50 DJs y bandas en vivo. La experiencia busca trascender el concepto tradicional de festival para convertirse en un espacio de consciencia, comunidad y arte inmersivo.
La trayectoria de Di Serna habla por sí sola. Ha tocado en templos de la electrónica mundial como Tomorrowland Bélgica, Pacha Ibiza, Zamna en Tulum, Brunch Electronik en Madrid e Ibiza, y KaterBlau en Berlín. Compartió cabina con leyendas como Paul Kalkbrenner, Sasha, Bicep, Hernán Cattáneo, Dixon, Âme, Tale of Us, Mano Le Tough y Mind Against. Sin embargo, lo que verdaderamente define su carrera ocurrió lejos de las pistas.
El DJ Kevin Di Serna creó "Consciencial" tras su etapa meditativa
En el año 2012, Kevin experimentó lo que en la esfera espiritual se reconoce como un “despertar de la conciencia”, un momento que modificó radicalmente su vínculo con el arte y la existencia. Gracias a una práctica meditativa de hasta cuatro horas diarias, atravesó una expansión interna que le reveló que nuestra esencia es espiritual y que el cuerpo es solo el vehículo temporal. Este punto de inflexión marcó el nacimiento de "Consciencial", su show audiovisual que fusiona geometría sagrada, arte visual y mensajes de unidad en una experiencia multisensorial única.
"Cada show es una oportunidad para crear un viaje introspectivo y colectivo a través de la música. Buenos Aires tiene una energía muy especial, y ser parte de Amanita es una forma hermosa de cerrar este año tan significativo", expresó el artista.
