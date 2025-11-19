Planazo de fin de semana largo: El DJ argentino que conquistó Tomorrowland vuelve a casa

IMG_5321 Kevin Di Serna en Tomorrowland Brasil 2025.

El DJ Kevin Di Serna creó "Consciencial" tras su etapa meditativa

En el año 2012, Kevin experimentó lo que en la esfera espiritual se reconoce como un “despertar de la conciencia”, un momento que modificó radicalmente su vínculo con el arte y la existencia. Gracias a una práctica meditativa de hasta cuatro horas diarias, atravesó una expansión interna que le reveló que nuestra esencia es espiritual y que el cuerpo es solo el vehículo temporal. Este punto de inflexión marcó el nacimiento de "Consciencial", su show audiovisual que fusiona geometría sagrada, arte visual y mensajes de unidad en una experiencia multisensorial única.