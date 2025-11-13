Finde en Rosario: Ciro y Los Persas, Pedro Aznar y Marco Carola

* Sábado a las 21. Entradas desde $46.400.

image El artista celebra sus 50 años de música.

Marco Carola en el Autódromo

La ciudad se prepara para vibrar con Marco Carola, Jay De Lys, Frank Storm y Nacho Scoppa en una noche de puro tech house.

* Sábado a las 21. Anticipadas a partir de $40.000.

Fiesta de Las Colectividades en el Parque Nacional a la Bandera

Se viene el último fin de semana para aprovechar a ir al encuentro que cuenta con más de 40 stands con una oferta variada de platos y bebidas típicas.

El evento local, símbolo de la diversidad cultural rosarina, se desarrollará hasta el lunes 17 de noviembre.

Este año, la edición adquiere un carácter especial, ya que se enmarca en los festejos por los 300 años de la ciudad de Rosario. La celebración pone en valor el aporte de las corrientes inmigratorias que forjaron la identidad local y contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la ciudad, reafirmando el espíritu de diversidad cultural que distingue a las Colectividades.

* Viernes y sábado de 19.30 a 1.30. Domingos de 19.30 a 12.30. Gratis.

Francesco Tonucci en Centro Cultural Parque España

La ciudad se prepara para recibir al célebre pensador italiano y creador del proyecto internacional "La Ciudad de los Niños y las Niñas". La visita de Tonucci a Rosario incluirá la presentación de su nuevo libro, una recorrida oficial por la muestra "Imaginar la Ciudad" y un cierre con una bicicleteada infantil.

Su presencia en la Argentina luego de varios años - la última fue en 2019- es un hito para las políticas de las infancias en el país, Rosario y la región.

image El reconocido pedagogo y dibujante regresa a Rosario con una intensa agenda de actividades.

Su agenda será la siguiente:

* Viernes a las 19 inicia con una recorrida en el CCPE - Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

* Sábado a las 10 será el momento "más importante" de su paso por la city rosarina. Allí tendrá lugar la Conferencia y la presentación de una nueva edición del libro, "La Ciudad de las Niñas y los Niños" en Teatro La Comedia con entrada libre y gratuita.

* Domingo arranca a las 10 en Estación Embarcaderos con la presentación de la nueva etapa de las bicicletas para infancias del sistema público, en el marco del proyecto "La Bici en tu Bolsillo". Una media hora después, a las 10:30 h, se acompañará la 11° Bicicleteada de niñas y niños, una actividad de cierre que busca promover la autonomía y el uso del espacio público por parte de los más pequeños.

Fontanarrosa al atardecer. Vol 1

Un atardecer distinto en el corazón de la ciudad. Las nuevas luces del Cultural se prenden en un ritual de sonidos y emociones compartidas para toda la familia y amigos.

Una experiencia única enmarcada en las obras del tricentenario de nuestra ciudad. El Fontanarrosa late con fuerza y se convierte en un plan genial para cerrar el día con dj en vivo, proyecciones y comida rica. Traé mate y reposera.

* Sábado de 15 a 21. Gratuito.

Connie Ballarini en Teatro Astengo

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante.

* Sábado a las 21. De $41.400 en adelante.

