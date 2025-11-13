Estallido en la Justicia Federal: Maniobras de corrupción complican a un juez

A partir de lo comentado por los investigadores, lo más llamativo es que la compra de divisas se concretó pocos días antes del cambio de gobierno y de la devaluación dispuesta por Javier Milei, lo que permitió que el empresario obtuviera una diferencia de hasta 2 millones de dólares al venderlas en el mercado paralelo.

En tanto, los fiscales sospechan que Salmain habría recibido un porcentaje de esa ganancia, estimado en un 15%, como contraprestación por su intervención.

Allanamientos y causas en sintonía

En paralelo, y por una causa distinta, fue allanado el despacho del juez en los Tribunales Federales del centro rosarino.

La medida fue ordenada por el juez Román Lanzón y ejecutada por Gendarmería Nacional, con la participación del fiscal general Arzubi Calvo y funcionarios de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Allí, los agentes incautaron documentación, computadoras y el teléfono personal del magistrado, con el objetivo de determinar si utilizó su cargo para desviar una investigación penal.

image Allanado por segunda vez en 20 días, Gastón Salmain entregó apagado y sin la clave de desbloqueo su celular IPhone 17 requerido por seis fiscales que lo investigan por presuntos actos de corrupción.

Por su parte, la figura de Salmain también aparece vinculada a Bailaque, el exjuez rosarino que renunció tras ser acusado de corrupción y tráfico de influencias. Ambos están mencionados en la misma trama judicial que involucra al empresario Whpei y al escribano Busaniche.

A los expedientes penales se suma una denuncia sindical por acoso laboral y persecución presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). El titular del gremio, Julio Piumato, acusó a Salmain de hostigar a trabajadoras del juzgado y de no cumplir con su residencia en Rosario, ya que "solo asiste tres días a la semana".

La denuncia tramita en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y se agrega al sumario disciplinario abierto en el Consejo de la Magistratura, que podría definir su futuro en la Justicia.

El pedido de Lionella Cattalini

Sobre este marco, la diputada provincial presentó una nota formal ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se acelere el tratamiento del expediente que investiga al juez federal.

La legisladora socialista amplió información ya incorporada al expediente e introdujo nuevos elementos que, según explicó, "refuerzan la necesidad de una actuación urgente del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial".

En agosto de este año, la diputada pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación copia de los antecedentes presentados por Salmain en su concurso de 2022, así como la resolución de cesantía omitida. La documentación fue remitida al Consejo para su evaluación.

El reclamo de Cattalini no solo apunta al juez investigado, sino a la necesidad de que los mecanismos de control judicial funcionen con transparencia. En un contexto donde la confianza en las instituciones se ve erosionada, la celeridad y la responsabilidad del Consejo serán claves para definir el rumbo de la causa.

image La diputada de Santa Fe pidió celeridad al Consejo de la Magistratura.

