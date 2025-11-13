Nuevo proyecto de ley: Hasta qué monto se podrá llevar dinero en efectivo sin tener que justificarlo

El legislador remarcó que la iniciativa no limita las facultades de las fuerzas de seguridad ni del Poder Judicial, sino que busca ofrecer un criterio claro para actuar ante situaciones frecuentes en las rutas y aeropuertos del país.

“Se trata de dar previsibilidad tanto a los ciudadanos como a los funcionarios que deben aplicar la ley”, se sostiene en los fundamentos.

El proyecto completo a continuación:

6420-D-2025

