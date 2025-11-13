Ávido de dólares, Milei busca gobernadores para modificar la Ley de Glaciares

De acuerdo al diario La Nación, "Javier Milei se acercaría a gobernadores cordilleranos que, en conjunto, controlan 13 diputados y cuatro senadores, un capital político suficiente para arañar la mayoría sin abrir la billetera ni poner en riesgo su base electoral". Es sabido que el Gobierno libertario no tiene una agenda ambiental e incluso el Presidente no cree que exista el cambio climático a pesar de la contundente evidencia científica sobre el tema.

Así las cosas, podría alinearse con los gobernadores de cuyo -sobre todo San Juan y Mendoza- y del norte -Salta, Jujuy y Catamarca-, donde una redefinición del área protegida podría traducirse en más inversiones y, por ende, más ingresos. Tal como advirtió Urgente24, la esperanza es que el ingreso de dólares promueva la recuperación de la actividad. Pero lo que también se debate es qué capacidad hay de 'derrame' del dinero aplicado a las zonas extractivas.

La modificación de la Ley de Glaciares fue incluso pedida por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Alejandro Díaz, CEO de AmCham, enumeró siete proyectos para que lleguen nuevos capitales al país: el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria, reforma a la ley de glaciares, la modificación de la inocencia fiscal y una reforma del Código Penal.

Cabe destacar que el texto original de la Ley Bases incluía una modificación de la Ley de Glaciares: buscaba habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial, bajo control ambiental, y revertir lo que calificaba como “un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”. El proyecto reducía el alcance de la protección actual, limitando la categoría de glaciar a formaciones sólidas por más de dos años, de al menos una hectárea y con una “función hídrica efectiva y relevante”. Esa cláusula finalmente fue eliminada del texto final, pero el Gobierno planea volver a insistir con el cambio.

Seguramente esta cuestión traerá mucha polémica en los próximos días... pero algunos ya están poniendo el grito en el cielo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugetesta/status/1988994747336389045&partner=&hide_thread=false Cooptación del Estado por parte de un interés particular, el de las empresas mineras. Vuelven a la carga contra la Ley de Glaciares. https://t.co/yLy1Dkh0il — Eugenia Testa (@eugetesta) November 13, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/agustilop/status/1987971654022991994&partner=&hide_thread=false El gobernador de San Juan se reunió con Santilli para apoyar las leyes del Gobierno. Pero planteó algo clave y que representaría un retroceso ambiental en una provincia donde ya falta el agua: una nueva ley de glaciares en donde las provincias decidan qué es o no un glaciar. pic.twitter.com/sLHnJ0Sbju — Agus López (@agustilop) November 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mmorenonoticias/status/1988991303779324051&partner=&hide_thread=false Vienen por las reservas estratégicas de agua: por orden de Estados Unidos, Milei pretende reformar la Ley de Glaciares y busca consenso con gobernadores afines@Gatosylvestre @OscarACuartango @martin_caparros @aguspropatoarg @andreslerner90https://t.co/wih3bZ9Pzg pic.twitter.com/dKvNQqZyb2 — MMorenoNoticias (@mmorenonoticias) November 13, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/drjorgerachid/status/1988609958867525672&partner=&hide_thread=false VERGUENZA

6 proyectos que Amcham EXIGE al Gobierno

Díaz identificó los que el Ejecutivo ENVIARÁ al Congreso:

Reformas laboral

Tributaria

Previsional

Ley de glaciares

Inocencia fiscal

Nuevo Código Penal

Cambios en la ley de glaciares tiene la atención de las mineras

EXIGE EEUU ! pic.twitter.com/H7Yp53gIzj — Jorge Rachid (@drjorgerachid) November 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JOSEPALAZZO/status/1988595777678287294&partner=&hide_thread=false Ley de Glaciares. Inocencia fiscal, reforma laboral, reforma tributaria , todo lo que está x llegar para asegurar un nuevo saqueo a nuestro país! Sin pudor y sin vergüenza! — JOSE LUIS PALAZZO (@JOSEPALAZZO) November 12, 2025

----------

Otras noticias en Urgente24:

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

El intendente de Zárate designó a la 1era. "funcionaria no humana"