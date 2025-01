Javier Milei, el cambio climático y el "ataque de celos" desde que asumió Donald Trump

"El Presidente está con un ataque de celos ridículo desde que Trump asumió la presidencia. Por eso Davos, por eso va competir imaginariamente para ser más que él", disparó.

Y agregó: "Ojalá los que están a su lado lo sepan centrar un poco, por los intereses del país y por la paz entre los argentinos". "Ojalá los que están a su lado lo sepan centrar un poco, por los intereses del país y por la paz entre los argentinos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuanmaLopezAR/status/1883570947623694507&partner=&hide_thread=false El Presidente está con un ataque de celos ridículo desde que Trump asumió la presidencia. Por eso Davos, por eso va competir imaginariamente para ser más que él. Ojalá los que están a su lado lo sepan centrar un poco, por los intereses del país y por la paz entre los argentinos. https://t.co/d5ovhxPJce — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 26, 2025

Pero el "lilito" no fue el único que salió a cruzar al Presidente; también hizo lo propio el radical Martín Tetaz quien escribió: “En todo caso ese gráfico muestra que no aumento la temperatura promedio en el verano en EEUU, (cherry picking) pero los datos globales de la propia NASA confirman no solo el calentamiento, sino la responsabilidad del hombre, puesto que una pendiente tan pronunciada no se había registrado antes... Negar la evidencia es terraplanista”.

Por otro lado, también salió a cruzarlo el socialista Esteban Paulón, que trató de ignorante a Milei por negar el cambio climático.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1883625199205224611&partner=&hide_thread=false Hay que hablar de lo que cada quien sabe, sino…. Quedas como @JMilei https://t.co/WoY55d5ZmN — Esteban Paulon (@EstebanPaulon) January 26, 2025

Persecución ideológica de Milei

Por otro lado, los diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron cuatro proyectos en el Congreso Nacional repudiando las declaraciones de "persecución ideológica" del presidente de la Nación, Javier Milei.

Estas iniciativas califican a las expresiones presidenciales como “violentas” e incompatibles con la Constitución Nacional y con el propio funcionamiento del sistema democrático.

Los proyectos los presentaron luego de los dichos de Milei en Davos y tras la defensa del Presidente a Elon Musk, a quien la oposición calificó de "nazi" y el Milei respondió tajante "nazi las pelotas" y advirtió a los "zurdos" que "los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD".

“Estos discursos son inaceptables, y promueven que nos apartemos del pacto democrático que tanto costó sostener. La idea, que creímos perimida, de que un adversario político es un enemigo nos remonta a nuestros peores tiempos y sólo puede traer caos y violencia a nuestra vida cotidiana. (...) El argumento de que esa violencia de las redes no se transmite a la realidad no es cierto. Siempre tiene su correlato en la realidad. De una forma o de otra. Si el discurso es violento, la práctica también lo será. Vivimos en un país cada vez más violento, en un mundo cada vez más violento, del cual forman parte esos discursos de odio”, sostienen los proyectos presentados por UxP.

"En atención a la gravedad institucional de las declaraciones efectuadas por el presidente Milei, los repudios podrían ser expuestos en el recinto con motivo de las sesiones extraordinarias que puedan llegar a celebrarse en los próximos días", agregaron.

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Tras tratar a los gays de pedófilos, Milei se escandaliza por el uso "banal" del calificativo "nazi"

El sorpresivo descargo de Baby Etchecopar sobre su nuevo horario en A24

Video: Una mujer semidesnuda se tiró de un primer piso en Palermo

Murió Enrique Eskenazi, el empresario que buscó Kirchner para "reargentinizar" YPF