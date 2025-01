El papelón de Romina Manguel: Burlas, memes y reacción de Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/radioconvos899/status/1882926003519136140&partner=&hide_thread=false EL TELEPASE-GATE: ¿QUIÉN PAGA LOS PEAJES?



Romina Manguel (@rominamanguel) compró un auto con "telepase incluido" pero después de seis meses, se lo dieron de baja.



En @NoDejes899 pic.twitter.com/4Gds4nB8ze — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) January 24, 2025



Por otro lado, también se destacaron aquellos creativos que no dejaron pasar el momento para elaborar memes en relación al insólito debate que instaló la conductora del ciclo radial No dejes para mañana generando así mayor difusión del blooper que no pasó desapercibido por los cibernautas.