La nueva 'Superman' salió más cara que 'Avengers: Endgame': ¿En qué se gastó tanto?

Un presupuesto que asusta (y que puede hacer historia)

Según The Hollywood Reporter, la producción de Superman pidió incentivos fiscales en Ohio y ahí se filtró el explosivo número: 363,8 millones de dólares para hacer la peli. Eso sí, Gunn había dicho que no estaba tan arriba, pero un financiero que conoce bien el tema le puso fichas a ese número y dijo que no está tan lejos de la realidad. Ahora, DC insiste que después de todos los descuentos y beneficios el presupuesto neto ronda los 225 millones, pero igual es una locura.