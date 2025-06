Superman ahora sí sangra: El director James Gunn explicó su jugada para humanizarlo

Hasta los clásicos anteojos tienen un por qué

Otro tema que generó revuelo es el clásico de siempre: ¿cómo puede ser que con un par de anteojos nadie se dé cuenta de que Clark Kent es Superman? Bueno, en esta nueva versión de Gunn, eso ya no es un misterio. Lois Lane ya sabe desde el minuto uno que Clark es Superman. Son pareja, trabajan juntos en el Diario El Planeta y la historia no se anda con vueltas ni escenas de "descubrimiento" como en otras versiones.

Cuando le preguntaron a Gunn cómo resolvía ese punto, contestó sin vueltas: "Se menciona más adelante en la película y está explicado. Lois lo dice. Lo mencionamos. Es un chiste, la gente se ríe, pero después hay cosas sobre los anteojos que son canon. Eso está en los cómics."

image.png Clark ya está en pareja con Lois y ella sabe desde el principio que es Superman. Gunn mete humor y una explicación canónica para justificar el clásico dilema de los anteojos.

La gente de Rolling Stone le recordó una historia vieja donde se decía que Superman usaba "súper-hipnotismo" para que la gente no lo reconociera, y Gunn tiró:

¡Algo así! Yo solo lo sé por [el guionista de DC] Tom King. La primera vez que nos conocimos fue en la casa de Peter [Safran]. Tuvimos una especie de grupo de guionistas. Uno de ellos era Tom King, y fue el más útil. Le dije: ‘No sé cómo c***o manejar el tema de los anteojos, porque me rompe las p***as.’ ¡Algo así! Yo solo lo sé por [el guionista de DC] Tom King. La primera vez que nos conocimos fue en la casa de Peter [Safran]. Tuvimos una especie de grupo de guionistas. Uno de ellos era Tom King, y fue el más útil. Le dije: ‘No sé cómo c***o manejar el tema de los anteojos, porque me rompe las p***as.’

Y agregó algo muy de su estilo: "Esas pequeñas cosas que la gente dice ‘es fantasía, dejalo pasar’, a mí no me sirven. Yo necesito que todo tenga una explicación que me cierre. Por más loco que sea, tengo que creerlo. Lo mismo me pasó con Rocket (de Guardianes de la Galaxia). No podía hacer simplemente un mapache que habla. Necesitaba entender de dónde viene y cómo llegó a ser así."

O sea, los anteojos siguen estando, pero esta vez hay una explicación que, aunque suene tirada de los pelos, es coherente con el mundo que construye Gunn, y eso ya es un montón. Así que ojo, porque este Superman vuela y pelea, pero también siente, se equivoca y piensa. Y sí, sangra... pero se levanta con más fuerza que nunca.

