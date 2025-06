James Gunn podría matar a Superman: La muerte en el nuevo DCU ahora es posta

Gunn no niega que existen esos elementos, pero avisó que no va a usarlos como excusa barata (como se le viene criticando a Marvel durante años). "No me molestaría usar el Pozo de Lázaro (y/o la resurrección) en una historia. Pero tiene que formar parte de la historia. No voy a matar personajes importantes solo para después meterlos de vuelta como si nada", escribió.