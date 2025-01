Escándalo mundial: Aseguran que Jennifer Aniston y Obama están de novios

After watching this, I'm totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true! What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG

La repercusión global que generó el caso provocó múltiples opiniones y una versión que va en aumento es que Barack Obama estaría por divorciarse de su esposa para oficializar su nuevo romance con Jennifer Aniston.

Episodios como la ausencia de Michelle Obama en el funeral de Jimmy Carter como así también su faltazo a la inauguración presidencial de Donald Trump causaron rumores de ruptura.





Embed - Barack Obama on Instagram: "Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life’s adventures with you. Love you!"