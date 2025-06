El petróleo cae cerca de un 9%: ¿El combustible en Shell y Puma también?

El mercado quedó patas para arriba

Con el barril cayendo a 70 dólares, los aumentos aplicados por Puma y Shell quedaron desfasados.

Si YPF decide no tocar sus precios –o aplicar un retoque menor–, el resto tendrá que recular para no perder mercado.

Ya hubo señales claras: cuando YPF se queda quieta, el resto tiembla. Más aún en un contexto donde el Gobierno necesita frenar la inflación y la gente ya no se banca más aumentos sin explicación.

Combustibles: ¿Se pincha la excusa del conflicto?

La tensión en Medio Oriente sigue, pero el mercado ya no compra el pánico. De hecho, la caída del Brent fue tan pronunciada que ni los analistas más alarmistas esperaban semejante golpe. El crudo internacional se desplomó casi 7 dólares en una jornada y dejó sin sustento los aumentos locales.

Lo curioso es que, así como las subas se aplican al toque cuando el Brent sube, las bajas nunca se trasladan igual de rápido. Es un clásico del mercado local: los precios suben en ascensor y bajan por la escalera, si es que bajan.

Presión política y señales del Ejecutivo

Con la mira puesta en sostener el plan antiinflacionario, el Gobierno no vería con buenos ojos nuevos aumentos. Incluso podría usar esta baja del Brent como excusa para meter presión y evitar más retoques en los surtidores.

Además, en un escenario donde la mayoría de los aumentos autorizados (tarifas, prepagas, combustibles) se negocian con lupa, una suba injustificada en las naftas podría tensar la cuerda con la Casa Rosada, sobre todo si viene de YPF.

¿Y ahora qué?

Todo indica que YPF no va a convalidar una suba del 5%, al menos por ahora.

Con eso, Shell, Puma y Axion tendrán que repensar su jugada.

Si no retroceden, pueden quedar desalineadas en precio, algo que les costaría ventas en un mercado supercompetitivo.

La caída del Brent fue tan violenta como inesperada, y cambió por completo el tablero. Las petroleras quedaron atrapadas entre el aumento que ya aplicaron y la presión del mercado para retroceder.

La pelota ahora la tiene YPF, y con un movimiento puede hacer caer la ficha del dominó.

