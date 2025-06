El mercado de futuros abrió con el petróleo Brent arriba de los US$ 80

En el mercado de futuros, el crudo Brent había cerrado el viernes 20/06 en US$ 77,01. El domingo por la tarde, arrancó a cotizar directamente arriba de los US$ 80, en US$ 80,29, aunque rápidamente se acomodó a la baja, y al momento de la publicación de esta nota, cotizaba en US$ 78,88. En los últimos cinco dias suma un alza de 8,8%.