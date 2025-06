Canadá no es una apuesta para neutralizar a Rusia (burocracia mata recursos)

Por lo tanto, reemplazar a Rusia como proveedor de petróleo del G7, aunque es posible en términos de reservas, sería un desafío en términos de implementación porque primero, Canadá necesitaría aumentar la producción bastante drásticamente y, para hacer eso, el gobierno tendría que renunciar a sus planes de 0 emisiones netas que prevén regulaciones cada vez más estrictas para la industria energética.

En cuanto al gas natural, la situación es similar, aunque esta vez la balanza de reservas se inclina a favor de Rusia. El país posee las mayores reservas del mundo, seguido de Irán, Qatar, USA y Arabia Saudita. Canadá no se encuentra entre los 10 principales, pero este no es el factor más importante en cuanto a exportaciones. El factor más importante es la existencia de infraestructura de exportación. Rusia cuenta con media docena de plantas de GNL en funcionamiento, aunque sancionadas, y está construyendo más. Canadá aún no ha completado su 1ra. Y necesitará más para convertirse en un actor internacional del gas, donde tendría que competir con el principal exportador mundial de GNL, su vecino, USA. (…)".

