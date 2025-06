Hablan del petróleo a US$80 y Donald Trump dice que todavía no es lo peor

El mercado quiere reaccionar en forma racional. Pero la geopolitica tiene sus propios estándares. El mercado afirma que hay petróleo suficiente para que los precios se ubiquen debajo de US$ 60 el barril pero la geopolítica impone sus condiciones y el barril enfila hacia US$ 80 o más, dependerá la intensidad de la guerra entre Israel e Irán. Este escenario no le conviene a Donald Trump, quien desde la campaña electoral insiste en un petróleo de precio descendente (el famoso " Drill, baby, drill"), y sí es apropiado para Arabia Saudita, con problemas fuertes de déficit fiscal; o Rusia, con fuertes erogaciones por su guerra con la OTAN en Ucrania.