Se le vino la noche a Telefe: Reconocida figura reveló situaciones impactantes dentro del canal

La actriz, quien interpretaba a "La Nena" –un personaje que representaba a una menor acosada por un hombre mayor–, fue aún más explícita sobre las circunstancias que rodearon aquellas grabaciones. "A mí me tocaba interpretar a un personaje border, por supuesto que yo en su momento disfruté hacerlo, pero la verdad es que también pasé situaciones muy incómodas ¡Creo que lo estoy diciendo todo! Y no estoy hablando de la época, estoy hablando de cosas que ocurrieron en ese momento, lo que pasa es que no me interesa señalar a nadie", sentenció con una mezcla de valentía y prudencia.