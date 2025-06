Cinthia Fernández se planta, pero Toti Pasman no se achica: "Andá al psicólogo"

Segundo round para Cinthia Fernández y Toti Pasman

Pasman, desconcertado por la intensidad de la reacción, intentó apaciguar las aguas: "Pero un saludito, Cinthia. No te pedí...". Sin embargo, ella se mantuvo inflexible: "No me gusta". El periodista deportivo buscó defender su posición: "Y está perfecto, no lo mandás. Tampoco te puse en un lugar tan feo, tan incómodo", pero la batalla ya estaba declarada.

El momento más álgido llegó cuando Fernández le reclamó espacio para expresarse: "No me tapes encima, Toti, porque te estoy hablando. Dame lugar. Porque si encima me ponés en un lugar incómodo, dame lugar". Esta frase encapsuló toda la tensión acumulada y marcó un punto de no retorno en la discusión.

El periodista, visiblemente molesto, contraatacó: "No me parece una falta de respeto pedirte un saludo y me parece que te estás enojando demasiado". Pero Cinthia no retrocedió un milímetro: "No me estoy enojando de más. Me molesta mucho. Yo puedo tener cabeza, puedo opinar... quiero que me dejes de poner en un lugar de 'está rebuena'".

El comentario de Toti Pasman que generó más polémica

Posteriormente, en diálogo con Intrusos, Toti intentó reconstruir su versión de los hechos con una mezcla de autocrítica y defensa personal. "Son discusiones que se dan, pero esto ni siquiera fue una discusión. No es que no nos matamos por un tema, yo le pedí algo con lo que mis compañeros del colegio me volvieron locos. Y como tengo buena onda, la conozco, me parece piola e inteligente, nunca pensé que se iba a poner mal por esa boludez", explicó, evidenciando su perplejidad ante la magnitud de la reacción.

No obstante, el periodista reconoció parcialmente su error: "Por ahí pequé medio de machirulo, de no estar deconstruido, y estuvo mal. Pero también estuvo mal su reacción. Nos estamos poniendo viejos, pensá que esta camada del colegio tenemos 52 años, entonces te levanta el ánimo si te manda un saludo Cinthia Fernández". Sus palabras revelaron una generación atrapada entre sus códigos tradicionales y las nuevas exigencias sociales.

Sin embargo, Pasman no se conformó con una disculpa tibia y lanzó una reflexión que encendió aún más la polémica: "Para mí no fue como ella dijo, pero si en la sociedad de hoy se toma así hay que estar más atentos, no pido más saludos. Creo que con eso hay que aflojar un poquito, por ejemplo, los piropos no se pueden decir más. El piropo lindo estaba bueno, pero en estas épocas no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan".

El remate llegó con una declaración que dividió aguas: "Que la mujer se sienta mal por alguna cosa media machirula la entiendo, ahora, que ya le moleste que sea caballero, no bueno, andá al psicólogo". Como era de esperarse, esta frase no ayudó mucho a la disputa.

Cinthia Fernández duda si sigue en el programa

Cinthia Fernández no tardó en responder a través de Paula Varela, quien leyó sus declaraciones en Intrusos: "Me dice que Toti le pidió perdón a Roberto Castillo, su pareja, en ese momento. A ella, la producción no la llamó para hablar de este tema. Siente que todo fue para generar un clic, le pareció algo tan desubicado como armado, le hizo mucho ruido".

La mediática fue lapidaria en su evaluación: "Esta gente se quedó en el tiempo". Pero lo más impactante vino después, cuando puso en jaque la continuidad del programa: "Yo no sé si voy a ir el miércoles", manifestó, elevando la tensión a niveles insostenibles.

Su crítica final fue demoledora: "Esto ya pasó de moda, no es Animales Sueltos. A mí me llamaron para hacer un programa de actualidad, no para soportar gente con comentarios pelotu...". Con estas palabras, Fernández no solo cuestionó a Pasman, sino que puso en tela de juicio la propuesta completa del programa.

