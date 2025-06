El Trece sangra y Carmen Barbieri no suelta el cuchillo: "No podés decirle a un artista que..."

"Lo único que no encaja con mi forma de ser es que no me dieron tiempo. Me quedé sin laburo en 15 días. No podés decirle a un artista en el verano 'terminaste', porque el mes anterior se había cerrado todo para la temporada de Mar del Plata y Córdoba, y la programación de los canales", argumentó la actriz, poniendo en evidencia una problemática que trasciende su caso particular.

Sin embargo, Barbieri no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente después del fin de "Mañanísima", el Chato Prada la contactó para incorporarla a América, aunque ella declinó la propuesta por incompatibilidades horarias con sus compromisos teatrales. "Fue un mes duro, lo mastiqué y está todo bien... Estoy agradecida de estos cinco años en El Trece", sumó, demostrando una madurez profesional que no todos los artistas logran mantener en situaciones similares.

image.png Carmen Barbieri.

Actualmente, Carmen Barbieri ha encontrado su lugar en "Con Carmen", su programa vespertino en El Nueve, demostrando que su talento trasciende los infortunios corporativos y que su voz sigue siendo relevante en el panorama mediático argentino.

