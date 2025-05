Carmen Barbieri y un debut sólido en El Nueve: Rating y un palito para El Trece

A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó 'El Zorro' con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos... A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó 'El Zorro' con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos...

Además, la actriz se reencontró con Julieta Bal, la hija de Santiago Bal y Silvia Pérez, en un emotivo mano a mano y adelantó que la tendrá una o dos veces por semana en el programa para hablar sobre constelaciones familiares.También entrevistó a Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, bajo la consigna "cómo es ser madre de una estrella".

Sobre el final del ciclo apareció Federico Bal para hacerle el aguante a su madre en el día del estreno y le deseó lo mejor en este nuevo proyecto.

Respecto a las métricas del día, Con Carmen logró un pico de 2.6 puntos e incluso ocupó el segundo lugar en la disputa por el rating en tiempo real con los demás canales de aire.

"Un cuchillo en el pecho": Carmen Barbieri explicó que la llevó a internarse de urgencia

Durante la madrugada del martes (13/05) Carmen Barbieri fue internada en terapia en la Clínica Zabala debido a unos dolores en el pecho y debió permanecer hospitalizada mientras continúa haciéndose estudios. La noticia la brindó en primera instancia la periodista Estefanía Berardi quien explicó: "Los estudios viene dando bien".

Sin embargo, posteriormente la conductora decidió salir al aire para llevar aún más tranquilidad y en diálogo con Todas las tardes contó que le pasó. "Ahora estoy sin dolor. Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire", dijo vía telefónica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VisionShowOK/status/1922447053726060919?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922447053726060919%7Ctwgr%5E094e6b0035cee6dc5eebf06e64a78c496c31cd3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fun-cuchillo-el-pecho-carmen-barbieri-explico-que-la-llevo-internarse-urgencia-n601402&partner=&hide_thread=false Carmen Barbieri fue internada de urgencia en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, tras sufrir fuertes dolores en el pecho durante la madrugada. Habló con @OkGuilleBarrios #carmenbarbieri #visionshow pic.twitter.com/JxRBC3P9sQ — VisionShow (@VisionShowOK) May 14, 2025

"Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho", continuó la madre de Federico Bal y recordó: "Ahí llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije: 'Vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto'".

Sobre el final en diálogo con el panelista del ciclo Guillermo Barrios señaló: "Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora: 'Fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos'. Estoy en terapia intensiva de unidad coronaria. El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto".

