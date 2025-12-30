Doble jugada de Daniel Scioli: primero ante Javier Milei, buscando exhibir algún 'logro' frente a su nuevo jefe (o, mejor dicho, minimizar la compleja situación del turismo argentino), y ante la sociedad, queriendo achicar la cifra de dólares que gastan los argentinos en viajes al exterior. Pero los dólares se siguen yendo...
Artilugio de Daniel Scioli con viajes al exterior (pero los dólares se van)
Daniel Scioli celebra que el BCRA aceptó su pedido de desglosar los gastos en dólares de los argentinos en el exterior, una jugada en doble sentido.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes celebró en su cuenta de X que Santiago Bausilli, director del Banco Central (BCRA), aceptó su pedido de cambiar la metodología en la publicación de gastos en dólares en el exterior, diferenciando lo que respecta a viajes con otros gastos como suscripciones a plataformas digitales o servicios de streaming como Netflix o Spotify, o las compras ‘puerta a puerta’ en los sitios de Amazon o Shein.
Este cambio hará que 2025 termine con una salida de dólares por turismo emisivo 23% menor de la proyectada inicialmente, estimada primero en torno a US$10.000 millones y luego elevada a más de US$ 13.000 millones.
De este modo, la cifra de dólares que salen por turismo será menor, pero no porque haya disminuido el total sino por la diferenciación aclarada anteriormente.
Así, Daniel Scioli logró que el Banco Central excluyera a los servicios digitales y las compras de bienes despachados mediante servicios postales de la cuenta “Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros”.
Como resultado, según se desprende de los últimos datos que publicó el BCRA el viernes pasado, actualizados a noviembre, la salida de dólares por turismo se redujo 23%, mientras que los ingresos prácticamente no muestran cambios relevantes.
En el documento, la entidad aclaró que el cambio se realizó con “la intención de reflejar más adecuadamente los consumos con tarjetas por viajes y pasajes”.
Según publica Clarín, DanielScioli también quería que el INDEC hiciera cambios en este sentido, pero esa discusión fue más áspera y no llegó a buen puerto. El funcionario pretendía que haya una apertura de los datos de gastos de los extranjeros que lleguen al país, ya que considera que el gasto promedio diario estaba influido por los casos de visitas familiares o de países limítrofes que tienen un perfil y necesidad de gastos mucho menor a un turista que consume gastronomía u hotelería.
El último dato oficial del INDEC, a octubre, mostraba que el gasto promedio diario de los turistas en la Argentina fue de 88 dólares. Los brasileños que ingresan al país gastan 108 dólares diarios, los estadounidenses US$ 96 por día y los europeos, 75 dólares.
En el organismo estadístico defienden la medición porque se ajusta a estándares internacionales y aseguran que a pedido de Turismo el indicador, que tiene base trimestral, comenzó a publicarse de manera mensual para que haya algún detalle adicional.
