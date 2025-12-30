Artilugio de Daniel Scioli con viajes al exterior (pero los dólares se van)

Como resultado, según se desprende de los últimos datos que publicó el BCRA el viernes pasado, actualizados a noviembre, la salida de dólares por turismo se redujo 23%, mientras que los ingresos prácticamente no muestran cambios relevantes.

En el documento, la entidad aclaró que el cambio se realizó con “la intención de reflejar más adecuadamente los consumos con tarjetas por viajes y pasajes”.

Según publica Clarín, DanielScioli también quería que el INDEC hiciera cambios en este sentido, pero esa discusión fue más áspera y no llegó a buen puerto. El funcionario pretendía que haya una apertura de los datos de gastos de los extranjeros que lleguen al país, ya que considera que el gasto promedio diario estaba influido por los casos de visitas familiares o de países limítrofes que tienen un perfil y necesidad de gastos mucho menor a un turista que consume gastronomía u hotelería.

El último dato oficial del INDEC, a octubre, mostraba que el gasto promedio diario de los turistas en la Argentina fue de 88 dólares. Los brasileños que ingresan al país gastan 108 dólares diarios, los estadounidenses US$ 96 por día y los europeos, 75 dólares.

En el organismo estadístico defienden la medición porque se ajusta a estándares internacionales y aseguran que a pedido de Turismo el indicador, que tiene base trimestral, comenzó a publicarse de manera mensual para que haya algún detalle adicional.

