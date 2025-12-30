Gabriel Arias sorprende a Racing y se va a un club importante del fútbol argentino

Luego de haber caído en la final del Torneo Clausura, Racing comenzó a rediseñar su plantel de cara al 2026. Desde antes que se termine la temporada 2025 se sabía que uno de los que se marcharía de La Academia era Gabriel Arias pero la gran sorpresa llegó en las últimas horas ya que se supo el club argentino donde está por firmar.
Gabriel Arias supo ser una pieza fundamental en Racing no solo por su rendimiento debajo de los tres palos sino por ser el capitán del equipo. Pero en el último tiempo su rendimiento fue mermando considerablemente al mismo tiempo que Facundo Cambeses surgió con muchísima fuerza para quedarse con la titularidad por decisión de Gustavo Costas.
A pesar de que Diego Milito le ofreció la renovación de contrato, Gabriel Arias entendió que lo mejor era salir en este momento para buscar un club que le permita ser titular. Se rumoreó la posibilidad de convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors, club que jugará Copa Libertadores, y también aparecieron equipos chilenos interesados en contratarlo.
Sin embargo, Gabriel Arias sorprendió a todos y a esta ahora está sola firma de convertirse en refuerzo de Newell’s, que viene de salvarse del descenso y que comenzará el 2026 muy complicado con los promedios. Sin contar a los dos clubes recién ascendidos (Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto) la Lepra solamente tiene tres equipos debajo en la tabla de promedios: Banfield, Aldosivi y Sarmiento.
Gabriel Arias se muda a Rosario
No deja de llamar la atención que Gabriel Arias, luego de estar siete años en un Racing que se acostumbró a pelear por títulos y asentarse como uno de los clubes más competitivos de la última década, decida marcharse a un club como Newell’s que la tendrá muy complicada durante el 2026 donde el objetivo será no descender.
Newell’s viene de cambiar de comisión directiva y la primera determinación que tomaron fue contratar a la dupla técnica Orsi-Gómez que logró ser campeón con Platense. Ahora el plan es ir a la carga por nombres importantes que se banquen la presión del momento y claramente Gabriel Arias cumple con los requisitos para ser el nuevo arquero titular del equipo.
