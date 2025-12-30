TyC Sports reveló el nuevo sueño de River para reemplazar a Franco Mastantuono

River Plate todavía no logró reemplazar a Franco Mastantuono. Si bien se trata de un futbolista con características diferentes, TyC Sports confirmó cuál es el nuevo sueño de Marcelo Gallardo para ocupar ese lugar: un jugador gambeteador que supo ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.
El 2025 del Millonario fue decididamente malo, y el Muñeco considera que debe reforzar algunas posiciones y roles puntuales para encarar de mejor manera el 2026. En ese contexto, el club de Núñez ya tiene un nuevo “sueño”.
Mucho se ha hablado sobre quién puede reemplazar a Franco Mastantuono en River Plate desde que el pibe se marchó al Real Madrid.
Entre las posiciones que Marcelo Gallardo busca reforzar de cara al 2026 aparece la de un futbolista “gambeteador”, un perfil que, si bien no coincide exactamente con el del chico de Azul, sí comparte varias de sus características.
En ese contexto, TyC Sports aseguró que el Millonario persigue un nuevo sueño.
Luego de confirmarse que Claudio Echeverri no llegará al club de Núñez y ante las dificultades para incorporar a Tadeo Allende y Santino Andino, el nombre que puso sobre la mesa la señal deportiva es el de Benjamín Domínguez.
El ex Gimnasia y Esgrima La Plata fue convocado a la Selección Argentina mayor para disputar la doble fecha de clásicos de marzo por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Uruguay (1-0) y Brasil (4-1).
Al respecto, el periodista Joaquín Tabares señaló que “aparece como una alternativa y que es muy difícil su salida del Bologna. En River esperan saber si quiere seguir siendo suplente en Italia o si prefiere sumar minutos para llegar mejor preparado al Mundial. Todavía no hay ninguna oferta sobre la mesa”.
Si bien sus características no son idénticas a las de Mastantuono, se trata de un jugador de renombre que podría reemplazarlo sin inconvenientes.
Está claro que el 2025 de River no fue bueno y que el principal objetivo de su entrenador es cambiar la imagen de cara a 2026.
En ese sentido, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno.
Según informó Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar a dos jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.
Más allá de estas incorporaciones, las otras posiciones que River busca reforzar son el marcador central, los laterales derecho e izquierdo, el volante creativo (Domínguez) y el delantero.
A priori, la prioridad para Gallardo estaría en el centro del ataque. Todo indica que el mayor esfuerzo económico se destinaría a esa posición, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo.
Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias locales.
