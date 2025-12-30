Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas

Así las cosas, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires se estableció en los $ 2.876,99 mientras que la R4 se ubicó en los $30.807,68.

En cuanto a los usuarios categorizados como R2 por su consumo de nivel intermedio, están divididos en subcategorías (1°, 2°, 3°) también según su consumo. Lo mismo ocurrió con los usuarios R3.

“Las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se mantienen bonificaciones para usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (segmentación de subsidios) y que estas bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía", aclararon las resoluciones 1012 y 1009.

Cabe recordar que este aumento tarifario ocurre en virtud de la revisión periódica dispuesta por el gobierno de Javier Milei que tiene en cuenta la evolución de los costos de prestación, la situación económica del sector y lineamientos de la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

