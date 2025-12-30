Mediante varias resoluciones publicadas este martes (30/12) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó los aumentos en la tarifa del servicio de gas natural para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este incremento se suma a las subas ya anunciadas en prepagas, transporte, combustibles, telefonía y TV por cable.
Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas
El Gobierno nacional publicó este martes (30/12) el nuevo cuadro tarifario para los servicios de distribución de gas natural con aumentos para el AMBA.
Aumentos en el gas: Metrogas
La Resolución 1009/2025 habilitó los aumentos en las tarifas de Metrogas SA, según el anexo que acompaña a la norma, donde se especifican los cargos por categoría y zona.
Para la categoría R1 (usuarios residenciales de menor consumo) el valor aprobado por el Gobierno fue de $3.514,29 pesos para la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 para la provincia de Buenos Aires.
En tanto para la categoría R4 que integran usuarios residenciales con el consumo más alto dentro del segmento residencial, el monto asciende a $83.960,03 en Capital Federal y $45.627,20, en Buenos Aires.
La suba en Naturgy BAN
La Resolución 1012/2025 dispuso los ajustes tarifarios para Naturgy BAN SA, que también fueron incluidos en el anexo de la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones tarifarias.
Así las cosas, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires se estableció en los $ 2.876,99 mientras que la R4 se ubicó en los $30.807,68.
En cuanto a los usuarios categorizados como R2 por su consumo de nivel intermedio, están divididos en subcategorías (1°, 2°, 3°) también según su consumo. Lo mismo ocurrió con los usuarios R3.
“Las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se mantienen bonificaciones para usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (segmentación de subsidios) y que estas bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía", aclararon las resoluciones 1012 y 1009.
Cabe recordar que este aumento tarifario ocurre en virtud de la revisión periódica dispuesta por el gobierno de Javier Milei que tiene en cuenta la evolución de los costos de prestación, la situación económica del sector y lineamientos de la Secretaría de Energía y el ENARGAS.
