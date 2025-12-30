urgente24
Supermercado remata electrodomésticos y causa furor por sus precios

No te pierdas la oportunidad de aprovechar los descuentos en electrodomésticos de este supermercado con precios de locos.

30 de diciembre de 2025 - 09:09
Supermercado ofrece descuentos únicos en electrodomésticos.

Un supermercado muy reconocido está ofreciendo descuentos en electrodomésticos y ya causó furor entre los clientes. Hay mucha variedad de productos y también de precios para que elijas lo que más le conviene a tu bolsillo en esta época del año.

Fin de año llega con varias ofertas muy tentadoras y este supermercado no se quedó atrás. Por esa razón lanzó varias promociones que está arrasando y en el cual todos consiguen algún producto para llevar a sus casas. Lo mejor es que hay muchísimos descuentos para aprovechar.

Supermercado arrasa con descuentos en electrodomésticos

Jumbo lanzó una serie de descuentos imperdibles para cerrar el año con todo. Este retail tiene hasta 30% de descuento en electrodomésticos de todo tipo, lo cual es ideal para equipar tu casa y comprar aquello que tanta falta te hacía.

En este supermercado vas a encontrar muchos artefactos como por ejemplo cafeteras, tostadoras, freidoras de aire, lavarropas, televisores, heladeras y más. Las ofertas están disponibles en el sitio web oficial de Jumbo y vas a poder acceder también a cuotas sin interés.

Hay heladeras con descuento del 10% a $1.3 millones, cocinas a $944.000, aires acondicionados a $633.000 y hasta podés acceder a un 10% más de ahorro con Cencopay. Muchísimas ofertas ideales para aprovechar y equipar tu casa de la mejor manera y con buenos precios.

