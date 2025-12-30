Un supermercado muy reconocido está ofreciendo descuentos en electrodomésticos y ya causó furor entre los clientes. Hay mucha variedad de productos y también de precios para que elijas lo que más le conviene a tu bolsillo en esta época del año.
OFERTAS
Supermercado remata electrodomésticos y causa furor por sus precios
No te pierdas la oportunidad de aprovechar los descuentos en electrodomésticos de este supermercado con precios de locos.
Fin de año llega con varias ofertas muy tentadoras y este supermercado no se quedó atrás. Por esa razón lanzó varias promociones que está arrasando y en el cual todos consiguen algún producto para llevar a sus casas. Lo mejor es que hay muchísimos descuentos para aprovechar.
Supermercado arrasa con descuentos en electrodomésticos
Jumbo lanzó una serie de descuentos imperdibles para cerrar el año con todo. Este retail tiene hasta 30% de descuento en electrodomésticos de todo tipo, lo cual es ideal para equipar tu casa y comprar aquello que tanta falta te hacía.
En este supermercado vas a encontrar muchos artefactos como por ejemplo cafeteras, tostadoras, freidoras de aire, lavarropas, televisores, heladeras y más. Las ofertas están disponibles en el sitio web oficial de Jumbo y vas a poder acceder también a cuotas sin interés.
Hay heladeras con descuento del 10% a $1.3 millones, cocinas a $944.000, aires acondicionados a $633.000 y hasta podés acceder a un 10% más de ahorro con Cencopay. Muchísimas ofertas ideales para aprovechar y equipar tu casa de la mejor manera y con buenos precios.
——————————
Otras lecturas de Urgente24:
Famoso outlet de Buenos Aires remata ropa de marca a precios imposibles
El outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy bajos
Chau Shein: la nueva plataforma que arrasa con precios ultra bajos
Mercado Pago se volvió loco y lanzó descuentos de hasta un 30%